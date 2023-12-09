موريتانيا تدخل حسابات مواجهة الفراعنة ودياً فى يناير

(MENAFN
- Youm7) دخل منتخب موريتانيا دائرة المنتخبات المرشحة لمواجهة الفراعنة ودياً فى يناير المقبل، في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا فى كوت ديفوار 2024.
ويكثف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية أو اثنتين لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.
وحسم البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد المباراة الودية التي يخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية صاحبة التصنيف الثانى، في ختام الاستعدادات لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.
وقرر فيتوريا إقامة المباراة الودية لمنتخب مصر أحد يومي 7 أو 8 يناير المقبل، أى بعد انطلاق معسكر الفريق بستة أيام، على أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.
ويكثف مجلس ادارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.
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