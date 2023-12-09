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موريتانيا تدخل حسابات مواجهة الفراعنة ودياً فى يناير

12/9/2023 11:35:43 PM
(MENAFN- Youm7) دخل منتخب موريتانيا دائرة المنتخبات المرشحة لمواجهة الفراعنة ودياً فى يناير المقبل، في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا فى كوت ديفوار 2024.
ويكثف مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية أو اثنتين لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.
وحسم البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد المباراة الودية التي يخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية صاحبة التصنيف الثانى، في ختام الاستعدادات لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.
وقرر فيتوريا إقامة المباراة الودية لمنتخب مصر أحد يومي 7 أو 8 يناير المقبل، أى بعد انطلاق معسكر الفريق بستة أيام، على أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.
ويكثف مجلس ادارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اتصالاته لتوفير مباراة ودية لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار المحدد لها يناير المقبل.








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