5 معلومات عن مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري فى الكونفدرالية

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- Youm7) يخوض فريق مودرن فيوتشر، تحت القيادة الفنية للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، تحدياً جديداً عندما يحل ضيفاً على اتحاد العاصمة الجزائري، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري تقام مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية. ترتيب الفريقين فى الكونفدرالية
وفاز مودرن
فيوتشر
في أول مواجهتين بدور المجموعات، أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف، ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف، ليحصد ست نقاط من أول جولتين، ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني فى مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الهلال الليبي فى المركز الثالث وسوبر سبورت الجنوب أفريقي فى المركز الرابع والأخير دون نقاط لكلا الفريقين. 5 غيابات عن مودرن فيوتشر في مواجهة اتحاد العاصمة يغيب عن صفوف فريق مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى الثنائي، ناصر ماهر وأحمد رفعت. التشكيل المتوقع لمودرن فيوتشر من المقرر أن يبدأ مودرن فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: طارق طه، محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق
هجوم: أحمد عاطف ، مروان محسن
طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري ويدير مباراة الليلة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.
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