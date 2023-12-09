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5 معلومات عن مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري فى الكونفدرالية

12/9/2023 11:35:43 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق مودرن فيوتشر، تحت القيادة الفنية للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، تحدياً جديداً عندما يحل ضيفاً على اتحاد العاصمة الجزائري، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري تقام مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية. ترتيب الفريقين فى الكونفدرالية
وفاز مودرن
فيوتشر
في أول مواجهتين بدور المجموعات، أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف، ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف، ليحصد ست نقاط من أول جولتين، ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني فى مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الهلال الليبي فى المركز الثالث وسوبر سبورت الجنوب أفريقي فى المركز الرابع والأخير دون نقاط لكلا الفريقين. 5 غيابات عن مودرن فيوتشر في مواجهة اتحاد العاصمة يغيب عن صفوف فريق مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى الثنائي، ناصر ماهر وأحمد رفعت. التشكيل المتوقع لمودرن فيوتشر من المقرر أن يبدأ مودرن فيوتشر مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: طارق طه، محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي وسط: غنام محمد، محمد نصير ، عمر كمال ، محمد صادق
هجوم: أحمد عاطف ، مروان محسن
طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري ويدير مباراة الليلة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.








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