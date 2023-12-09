الزمالك يتراجع عن مقترح الاستغناء عن سامسون فى الشتاء

(MENAFN
- Youm7) تراجعت إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن مقترح الاستغناء عن خدمات البنينى سامسون أكينول فى الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، بعدما ظهر اللاعب بمستوى مبشر خلال المرحلة الماضية، وتحديدًا منذ تولى معتمد جمال القيادة الفنية المؤقتة للزمالك خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.
وأبدى معتمد جمال للإدارة ترحيبه باستمرار سامسون أكينولا مع الفريق الفترة المقبلة، خاصة بعدما بدأ اللاعب استعادة الثقة بنفسه، وتقديم أوراق اعتماده، لاسيما أن انطلاقة المهاجم البنينى جاءت فى مواجهة بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر وسجل هدفا مهما فى شباك الفريق السماوي ساهم فى تأهل فريقه لنهائى البطولة، ليستقر الجهاز الفني على استمرار اللاعب إلا في حالة تلقيه عرضًا مغريًا من أندية خارجية أو من الدورى المحلى.
وحصل سامسون على شهادة ميلاد جديدة، منذ تولى معتمد جمال مهام القائم بأعمال المدير الفني، عقب رحيل الكولومبي خوان
كارلوس أوسوريو ، وكان كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة البيضاء في يناير المقبل أو نهاية الموسم على أقصى تقدير.
إعادة اكتشاف سامسون تعود لـ"الثقة" التي بثها معتمد جمال في اللاعب البنينى، الذى كان فقد الأمل في التواجد وسط الكتيبة البيضاء، ثم وجد دعم قوى من الجهاز الفني ورغبتهم في الاعتماد عليه، الأمر الذى دفعه للحماس والقتال من أجل اثبات نفسه وإمكانياته.
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