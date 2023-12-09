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الزمالك يتراجع عن مقترح الاستغناء عن سامسون فى الشتاء

12/9/2023 11:35:43 PM
(MENAFN- Youm7) تراجعت إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن مقترح الاستغناء عن خدمات البنينى سامسون أكينول فى الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، بعدما ظهر اللاعب بمستوى مبشر خلال المرحلة الماضية، وتحديدًا منذ تولى معتمد جمال القيادة الفنية المؤقتة للزمالك خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.
وأبدى معتمد جمال للإدارة ترحيبه باستمرار سامسون أكينولا مع الفريق الفترة المقبلة، خاصة بعدما بدأ اللاعب استعادة الثقة بنفسه، وتقديم أوراق اعتماده، لاسيما أن انطلاقة المهاجم البنينى جاءت فى مواجهة بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر وسجل هدفا مهما فى شباك الفريق السماوي ساهم فى تأهل فريقه لنهائى البطولة، ليستقر الجهاز الفني على استمرار اللاعب إلا في حالة تلقيه عرضًا مغريًا من أندية خارجية أو من الدورى المحلى.
وحصل سامسون على شهادة ميلاد جديدة، منذ تولى معتمد جمال مهام القائم بأعمال المدير الفني، عقب رحيل الكولومبي خوان
كارلوس أوسوريو ، وكان كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة البيضاء في يناير المقبل أو نهاية الموسم على أقصى تقدير.
إعادة اكتشاف سامسون تعود لـ"الثقة" التي بثها معتمد جمال في اللاعب البنينى، الذى كان فقد الأمل في التواجد وسط الكتيبة البيضاء، ثم وجد دعم قوى من الجهاز الفني ورغبتهم في الاعتماد عليه، الأمر الذى دفعه للحماس والقتال من أجل اثبات نفسه وإمكانياته.










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