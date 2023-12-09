5 معلومات عن مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم الأحد 10 / 12 / 2023 بدوري الأبطال

(MENAFN
- Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع صن داونز بملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة
دوري أبطال أفريقيا ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..
1_ ترتيب المجموعة
يأتي ترتيب المجموعة قبل المواجهة المرتقبة بتساوى الفرق الأربعة فى النقاط برصيد 3 نقاط، ويحتل صن داونز المركز الأول ومازيمبى الثانى، ونواذيبو الثالث، وبيراميدز في الرابع بفارق الأهداف.
2_طاقم تحكيم المباراة
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إسناد المباراة لطاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو حكم ساحة، ويعاونه مواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.
بينما يراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.
3_ القناة الناقلة
يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى مجموعات دوري الابطال الأفريقي 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.
4_ المواجهة الاولى
تعد مباراة بيراميدز أمام صن داونز هي الأولى للفريقين فى تاريخ مواجهتهما، حيث لم يسبق للفريق الجنوب أفريقي مواجهة أي فريق مصرى بخلاف الأهلي والزمالك.
5_مشوار بيراميدز
كان بيراميدز قد فاز على مازيمبي في الجولة الأولى 1-0 في القاهرة، وخسر أمام نواذيبو في مورتيانيا بهدفين دون رد.
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