5 معلومات عن مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم الأحد 10 / 12 / 2023 بدوري الأبطال

MENAFN - Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع صن داونز بملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولةدوري أبطال أفريقيا ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب المجموعة

يأتي ترتيب المجموعة قبل المواجهة المرتقبة بتساوى الفرق الأربعة فى النقاط برصيد 3 نقاط، ويحتل صن داونز المركز الأول ومازيمبى الثانى، ونواذيبو الثالث، وبيراميدز في الرابع بفارق الأهداف.

2_طاقم تحكيم المباراة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إسناد المباراة لطاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو حكم ساحة، ويعاونه مواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

بينما يراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.3_ القناة الناقلة





يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى مجموعات دوري الابطال الأفريقي 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.4_ المواجهة الاولى





تعد مباراة بيراميدز أمام صن داونز هي الأولى للفريقين فى تاريخ مواجهتهما، حيث لم يسبق للفريق الجنوب أفريقي مواجهة أي فريق مصرى بخلاف الأهلي والزمالك.5_مشوار بيراميدز





كان بيراميدز قد فاز على مازيمبي في الجولة الأولى 1-0 في القاهرة، وخسر أمام نواذيبو في مورتيانيا بهدفين دون رد.







