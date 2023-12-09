Sunday, 10 December 2023 10:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 معلومات عن مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم الأحد 10 / 12 / 2023 بدوري الأبطال

12/9/2023 11:35:43 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع صن داونز بملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة
دوري أبطال أفريقيا ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب المجموعة

يأتي ترتيب المجموعة قبل المواجهة المرتقبة بتساوى الفرق الأربعة فى النقاط برصيد 3 نقاط، ويحتل صن داونز المركز الأول ومازيمبى الثانى، ونواذيبو الثالث، وبيراميدز في الرابع بفارق الأهداف.

2_طاقم تحكيم المباراة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إسناد المباراة لطاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو حكم ساحة، ويعاونه مواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

بينما يراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.
3_ القناة الناقلة


يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى مجموعات دوري الابطال الأفريقي 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.
4_ المواجهة الاولى


تعد مباراة بيراميدز أمام صن داونز هي الأولى للفريقين فى تاريخ مواجهتهما، حيث لم يسبق للفريق الجنوب أفريقي مواجهة أي فريق مصرى بخلاف الأهلي والزمالك.
5_مشوار بيراميدز


كان بيراميدز قد فاز على مازيمبي في الجولة الأولى 1-0 في القاهرة، وخسر أمام نواذيبو في مورتيانيا بهدفين دون رد.













MENAFN09122023000132011024ID1107565029

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث