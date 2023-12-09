الدوري الإنجليزي: (استون فيلا) يهزم (أرسنال) بهدف نظيف ويعزز مركزه الثالث

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 9 - 12 (كونا) -- حقق نادي (استون فيلا) فوزا مهما على ضيفه (أرسنال) بهدف نظيف في مباراة الجولة ال15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي جمعتهما اليوم السبت.
ونجح أصحاب الارض في التقدم بالنتيجة مبكرا وتحديدا عند الدقيقة السابعة بتوقيع اللاعب الاسكتلندي جون ماكجين.
ورغم سيطرة الضيوف على مجريات اللعب خلال شوطي المباراة فإن دفاع (استون فيلا) استطاع الصمود وصد كل المحاولات لينتهي اللقاء بهدف دون رد.
وسمح هذا الفوز لاصحاب الارض بالحفاظ على مركزهم الثالث ورفع رصيدهم إلى 35 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن (أرسنال) الذي حافظ رغم الهزيمة على مركز الوصافة.
وثبتت نتيجة هذه المباراة فريق (ليفربول) متصدرا للدوري بمجموع 37 نقطة وذلك بعد فوزه في وقت سابق اليوم بهدفين مقابل هدف ضد مضيفه (كريستال بالاس). (النهاية)
م ر ن / ه س ص
MENAFN09122023000071011013ID1107565028
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.