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الدوري الإنجليزي: (استون فيلا) يهزم (أرسنال) بهدف نظيف ويعزز مركزه الثالث

12/9/2023 11:35:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 9 - 12 (كونا) -- حقق نادي (استون فيلا) فوزا مهما على ضيفه (أرسنال) بهدف نظيف في مباراة الجولة ال15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي جمعتهما اليوم السبت.
ونجح أصحاب الارض في التقدم بالنتيجة مبكرا وتحديدا عند الدقيقة السابعة بتوقيع اللاعب الاسكتلندي جون ماكجين.
ورغم سيطرة الضيوف على مجريات اللعب خلال شوطي المباراة فإن دفاع (استون فيلا) استطاع الصمود وصد كل المحاولات لينتهي اللقاء بهدف دون رد.
وسمح هذا الفوز لاصحاب الارض بالحفاظ على مركزهم الثالث ورفع رصيدهم إلى 35 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن (أرسنال) الذي حافظ رغم الهزيمة على مركز الوصافة.
وثبتت نتيجة هذه المباراة فريق (ليفربول) متصدرا للدوري بمجموع 37 نقطة وذلك بعد فوزه في وقت سابق اليوم بهدفين مقابل هدف ضد مضيفه (كريستال بالاس). (النهاية)

م ر ن / ه س ص



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