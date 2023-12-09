اختتام مؤتمر ومعرض (المنامة هيلث) وملتقى الصحة العربي - الألماني في البحرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 9 - 12 (كونا) -- اختتمت أعمال مؤتمر ومعرض المنامة الدولي للصحة "المنامة هيلث" وأعمال ملتقى الصحة العربي الألماني ال15 اليوم السبت بحضور ومشاركة القطاعات الصحية في البحرين وكبرى المؤسسات الطبية الدولية بالشرق الأوسط.
وشارك في المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أكثر من 100 شركة محلية وعالمية وأكثر من 400 مشارك كما سجل المعرض المصاحب ما يزيد عن 5 آلاف زائر.
وقد حظي المؤتمر بحضور ومشاركة واسعة من كبار المسؤولين في البحرين وحضور ومشاركة عدد من وزراء الصحة العرب ووزارة الصحة الألمانية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والعربية الألمانية.
وأشاد المشاركون بمستوى التنظيم وما شمله المؤتمر والمعرض والمنتدى من جلسات ومناقشات وأوراق عملية ثرية ومهمة تناولت آخر المستجدات في مجال الرعاية الصحية.
وأسهمت في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والأفكار والتجارب والخبرات والاطلاع على آخر الأبحاث والتكنولوجيا الطبية حيث تم تسليط الضوء خلال الجلسات والمحاضرات على تطبيقات الضمان الصحي والاستثمار وتمويل القطاع الصحي.
كما تضمنت التعرف على أحدث ما وصل إليه التطور التكنولوجي في هذا المجال والذي يشمل الذكاء الاصطناعي وجراحات الروبوت والجينوم واستخداماته العلمية وأمراض القلب والتجميل.
وتناولت الجلسات العديد من الجوانب والموضوعات الصحية الحديثة منها فحص الجينوم وامراض القلب وطرق التجميل الحديثة وآخر العلاجات المتطورة لمرض فقر الدم المنجلي والقلب وغيرها من الأمراض.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين الشريك الاستراتيجي في تنظيم ملتقى الصحة العربي الألماني حرصها على التنظيم والمشاركة في هذا المؤتمر حيث أن صناعة الرعاية الصحية واحدة من أسرع الصناعات نموا في العالم وأن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية أصبح ضرورة لمواجهة التحديات التي قد تواجه هذا القطاع.
وبينت أن التعاون بين الحكومات والشركات الخاصة وأصحاب المصلحة أصبح أمرا ضروريا لتحسين جودة الرعاية الصحية لافتة إلى أنها تلعب دورا حاسما في تعزيز فرص الاستثمار وتسهيل التجارة والدفع بالتنمية.
وأكدت أهمية المنتدى الصحي العربي الألماني لمساهمته في خلق فرص مهمة لمواصلة التعاون واستكشاف طرق جديدة للعمل معا لمواجهةالتحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية. (النهاية)
خ ن ع
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