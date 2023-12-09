Sunday, 10 December 2023 10:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام مؤتمر ومعرض (المنامة هيلث) وملتقى الصحة العربي - الألماني في البحرين

12/9/2023 11:35:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 9 - 12 (كونا) -- اختتمت أعمال مؤتمر ومعرض المنامة الدولي للصحة "المنامة هيلث" وأعمال ملتقى الصحة العربي الألماني ال15 اليوم السبت بحضور ومشاركة القطاعات الصحية في البحرين وكبرى المؤسسات الطبية الدولية بالشرق الأوسط.
وشارك في المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أكثر من 100 شركة محلية وعالمية وأكثر من 400 مشارك كما سجل المعرض المصاحب ما يزيد عن 5 آلاف زائر.
وقد حظي المؤتمر بحضور ومشاركة واسعة من كبار المسؤولين في البحرين وحضور ومشاركة عدد من وزراء الصحة العرب ووزارة الصحة الألمانية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والعربية الألمانية.
وأشاد المشاركون بمستوى التنظيم وما شمله المؤتمر والمعرض والمنتدى من جلسات ومناقشات وأوراق عملية ثرية ومهمة تناولت آخر المستجدات في مجال الرعاية الصحية.
وأسهمت في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والأفكار والتجارب والخبرات والاطلاع على آخر الأبحاث والتكنولوجيا الطبية حيث تم تسليط الضوء خلال الجلسات والمحاضرات على تطبيقات الضمان الصحي والاستثمار وتمويل القطاع الصحي.
كما تضمنت التعرف على أحدث ما وصل إليه التطور التكنولوجي في هذا المجال والذي يشمل الذكاء الاصطناعي وجراحات الروبوت والجينوم واستخداماته العلمية وأمراض القلب والتجميل.
وتناولت الجلسات العديد من الجوانب والموضوعات الصحية الحديثة منها فحص الجينوم وامراض القلب وطرق التجميل الحديثة وآخر العلاجات المتطورة لمرض فقر الدم المنجلي والقلب وغيرها من الأمراض.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين الشريك الاستراتيجي في تنظيم ملتقى الصحة العربي الألماني حرصها على التنظيم والمشاركة في هذا المؤتمر حيث أن صناعة الرعاية الصحية واحدة من أسرع الصناعات نموا في العالم وأن الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية أصبح ضرورة لمواجهة التحديات التي قد تواجه هذا القطاع.
وبينت أن التعاون بين الحكومات والشركات الخاصة وأصحاب المصلحة أصبح أمرا ضروريا لتحسين جودة الرعاية الصحية لافتة إلى أنها تلعب دورا حاسما في تعزيز فرص الاستثمار وتسهيل التجارة والدفع بالتنمية.
وأكدت أهمية المنتدى الصحي العربي الألماني لمساهمته في خلق فرص مهمة لمواصلة التعاون واستكشاف طرق جديدة للعمل معا لمواجهةالتحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية. (النهاية)

خ ن ع



MENAFN09122023000071011013ID1107565027

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث