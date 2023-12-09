Sunday, 10 December 2023 10:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري القطري: (السد) يفوز برباعية على (الريان)

12/9/2023 11:35:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 9 - 12 (كونا) –- فاز فريق (السد) برباعية نظيفة على (الريان) في المباراة التي جرت اليوم السبت ضمن الجولة ال11 من منافسات الدوري القطري لكرة القدم (دوري نجوم إكسبو).
أحرز لاعب (السد) الجزائري بغداد بونجاح ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 46 و75 و83 و الإكوادوري غونزالو بلاتا في الدقيقة 52 فيما لعب (الريان) ناقصا إثر طرد مهاجمه الإسباني رودريغو مورينو في الشوط الأول.
وصعد (السد) لصدارة الترتيب بعد أن وصل لانتصاره الثامن ليرفع رصيده إلى 25 نقطة فيما توقف رصيد (الريان) 19 نقطة متراجعا للمركز الرابع.
وفي بقية مباريات اليوم تعادل (الغرافة) مع (الشمال) بهدف لكل منهما فيما انتهت (الدحيل) و(قطر) أيضا بذات النتيجة بهدف لكل منهما. (النهاية)

س س س / ه س ص



MENAFN09122023000071011013ID1107565026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث