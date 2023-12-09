الدوري القطري: (السد) يفوز برباعية على (الريان)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 9 - 12 (كونا) –- فاز فريق (السد) برباعية نظيفة على (الريان) في المباراة التي جرت اليوم السبت ضمن الجولة ال11 من منافسات الدوري القطري لكرة القدم (دوري نجوم إكسبو).
أحرز لاعب (السد) الجزائري بغداد بونجاح ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 46 و75 و83 و الإكوادوري غونزالو بلاتا في الدقيقة 52 فيما لعب (الريان) ناقصا إثر طرد مهاجمه الإسباني رودريغو مورينو في الشوط الأول.
وصعد (السد) لصدارة الترتيب بعد أن وصل لانتصاره الثامن ليرفع رصيده إلى 25 نقطة فيما توقف رصيد (الريان) 19 نقطة متراجعا للمركز الرابع.
وفي بقية مباريات اليوم تعادل (الغرافة) مع (الشمال) بهدف لكل منهما فيما انتهت (الدحيل) و(قطر) أيضا بذات النتيجة بهدف لكل منهما. (النهاية)
س س س / ه س ص
MENAFN09122023000071011013ID1107565026
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.