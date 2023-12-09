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النسخة الثانية من سباق القدرة والتحمل العالمي في الكويت (12 ساعة) تختتم منافساتها بتتويج الفائزين

12/9/2023 11:35:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 12 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت منافسات النسخة الثانية من سباق القدرة والتحمل العالمي في الكويت (هانكوك 12 ساعة) الذي يعد جزءا من بطولة كأس الشرق الأوسط (2023/2024) التي استضافتها مدينة الكويت للمحركات وانطلقت في السابع من ديسمبر الجاري.
وأسفرت منافسات السباق عن فوز فريق (سي بي راسينغ) بالمركز الأول في فئة (GT3) يليه (ماناموماوري إنرجي) بالمركز الثاني فيما حل (خرامر راسينغ) في المركز الثالث.
وفي منافسات فئة (992) فاز فريق (رد كاميل) بالمركز الأول يليه (رابدان باي فولدينزي) بالمركز الثاني فيما حل (خرامر راسينغ) في المركز الثالث.
وفي منافسات فئة (GTX) حصل (تورو فيردي) على المركز الأول ثم (رازون) بالمركز الثاني فيما حل (فورتيكس في آيت) في المركز الثالث.
وفي منافسات فئة (GT4) حصل (أيه جي إم سي راسينغ تيم) على المركز الأول يليه (سنشري موتور سبورت) بالمركز الثاني وأما في منافسات فئة (TCE) فقد حل (سيمبسون موتورسبورت) في المركز الأول ثم (سي دبليو إس إنجنيرينغ) بالمركز الثاني.
وقال المدير العام لمدينة الكويت للمحركات محمد العبدالرزاق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن سباق (هانكوك كويت) استمر 12 ساعة متواصلة من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي حتى الساعة العاشرة مساء اليوم وهذا يضمن تسابق الفرق خلال النهار وأيضا تحت الأضواء.
وأضاف العبدالرزاق أنه ستتم استضافة حدث (كريفينتيك) الرئيسي وهو (هانكوك دبي 12 ساعة) السنوي في حلبة دبي للسيارات للعام التاسع عشر وهو الجولة الثانية من الموسم وفي 21 يناير المقبل تختتم جائزة الشرق الأوسط (2023/2024) مع (أبوظبي هانكوك 6 ساعات) في حلبة ياس مارينا.
يذكر أن مدينة الكويت للسيارات إحدى أكبر المرافق المخصصة لرياضة السيارات في العالم وتضم سبعة منشآت مختلفة تخدم تسعة أنواع أخرى من سباقات السيارات بما في ذلك السباقات الدائرية والسحب والكثبان الرملية والعربات الصغيرة والرالي والدراجات النارية.(النهاية)

م ي م




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