النسخة الثانية من سباق القدرة والتحمل العالمي في الكويت (12 ساعة) تختتم منافساتها بتتويج الفائزين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 12 (كونا) -- اختتمت اليوم السبت منافسات النسخة الثانية من سباق القدرة والتحمل العالمي في الكويت (هانكوك 12 ساعة) الذي يعد جزءا من بطولة كأس الشرق الأوسط (2023/2024) التي استضافتها مدينة الكويت للمحركات وانطلقت في السابع من ديسمبر الجاري.
وأسفرت منافسات السباق عن فوز فريق (سي بي راسينغ) بالمركز الأول في فئة (GT3) يليه (ماناموماوري إنرجي) بالمركز الثاني فيما حل (خرامر راسينغ) في المركز الثالث.
وفي منافسات فئة (992) فاز فريق (رد كاميل) بالمركز الأول يليه (رابدان باي فولدينزي) بالمركز الثاني فيما حل (خرامر راسينغ) في المركز الثالث.
وفي منافسات فئة (GTX) حصل (تورو فيردي) على المركز الأول ثم (رازون) بالمركز الثاني فيما حل (فورتيكس في آيت) في المركز الثالث.
وفي منافسات فئة (GT4) حصل (أيه جي إم سي راسينغ تيم) على المركز الأول يليه (سنشري موتور سبورت) بالمركز الثاني وأما في منافسات فئة (TCE) فقد حل (سيمبسون موتورسبورت) في المركز الأول ثم (سي دبليو إس إنجنيرينغ) بالمركز الثاني.
وقال المدير العام لمدينة الكويت للمحركات محمد العبدالرزاق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن سباق (هانكوك كويت) استمر 12 ساعة متواصلة من الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي حتى الساعة العاشرة مساء اليوم وهذا يضمن تسابق الفرق خلال النهار وأيضا تحت الأضواء.
وأضاف العبدالرزاق أنه ستتم استضافة حدث (كريفينتيك) الرئيسي وهو (هانكوك دبي 12 ساعة) السنوي في حلبة دبي للسيارات للعام التاسع عشر وهو الجولة الثانية من الموسم وفي 21 يناير المقبل تختتم جائزة الشرق الأوسط (2023/2024) مع (أبوظبي هانكوك 6 ساعات) في حلبة ياس مارينا.
يذكر أن مدينة الكويت للسيارات إحدى أكبر المرافق المخصصة لرياضة السيارات في العالم وتضم سبعة منشآت مختلفة تخدم تسعة أنواع أخرى من سباقات السيارات بما في ذلك السباقات الدائرية والسحب والكثبان الرملية والعربات الصغيرة والرالي والدراجات النارية.(النهاية)
م ي م
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