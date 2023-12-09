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الأوبك تدعو إلى نهج واقعي لخفض الانبعاثات

12/9/2023 11:35:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 9 - 12 (كونا) -- دعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم السبت إلى انتهاج أساليب واقعية شاملة وشفافة للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري تشمل جميع الطاقات والشعوب والتكنولوجيات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير البحوث في الأوبك الدكتور عايض القحطاني نيابة عن الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص أمام مؤتمر المناخ (كوب 28)المنعقد حاليا في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وشدد القحطاني على أن هذا النهج سيؤدي دورا حاسما في الحد الانبعاثات مع الطلب المتزايد على الطاقة والحفاظ على أمن الطاقة وضمان حصول الجميع عليها.
كما أكد ضرورة تيسير الوصول إلى التمويل اللازم والكافي لتحقيق تلك الأهداف.
ويرى الكثير من المحللين أن الأوبك تتبع نهجا واقعيا ولاسيما أنها تدعو إلى الاستثمار في جميع مصادر الطاقة وتقنياتها كما أنها تركز على سبل خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.
ويرى المراقبون أنه من غير الممكن استبعاد الطاقة الأحفورية لأنها ستبقى جزءا أساسيا ومكملا لباقي مصادر الطاقة المتجددة وان الحديث غير الواقعي عن استبعادها سينعكس سلبا على السوق النفطية وقد يتسبب ايضا في اضرار تمس سوق الطاقة العالمية وتنعكس سلبا على مصالح الجميع. (النهاية)

ع م ق / ه س ص



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