الأوبك تدعو إلى نهج واقعي لخفض الانبعاثات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 9 - 12 (كونا) -- دعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم السبت إلى انتهاج أساليب واقعية شاملة وشفافة للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري تشمل جميع الطاقات والشعوب والتكنولوجيات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير البحوث في الأوبك الدكتور عايض القحطاني نيابة عن الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص أمام مؤتمر المناخ (كوب 28)المنعقد حاليا في دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وشدد القحطاني على أن هذا النهج سيؤدي دورا حاسما في الحد الانبعاثات مع الطلب المتزايد على الطاقة والحفاظ على أمن الطاقة وضمان حصول الجميع عليها.
كما أكد ضرورة تيسير الوصول إلى التمويل اللازم والكافي لتحقيق تلك الأهداف.
ويرى الكثير من المحللين أن الأوبك تتبع نهجا واقعيا ولاسيما أنها تدعو إلى الاستثمار في جميع مصادر الطاقة وتقنياتها كما أنها تركز على سبل خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.
ويرى المراقبون أنه من غير الممكن استبعاد الطاقة الأحفورية لأنها ستبقى جزءا أساسيا ومكملا لباقي مصادر الطاقة المتجددة وان الحديث غير الواقعي عن استبعادها سينعكس سلبا على السوق النفطية وقد يتسبب ايضا في اضرار تمس سوق الطاقة العالمية وتنعكس سلبا على مصالح الجميع. (النهاية)
ع م ق / ه س ص
MENAFN09122023000071011013ID1107565024
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