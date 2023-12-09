النيجر: مظاهرات حاشدة في العاصمة نيامي عشية قمة الإيكواس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 12 (كونا) -- تظاهر الآلاف اليوم السبت وسط العاصمة نيامي دعما للمجلس العسكري الحاكم في البلاد وتنديدا بالعقوبات الاقتصادية المفروضة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي من المقرر أن تبحث صباح غد الأحد الوضع في هذا البلد.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن عاصمة النيجر نيامي شهدت مظاهرات حاشدة نظمتها أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وطنية أكدت من خلالها دعمها المطلق للمجلس العسكري في هذا البلد وتمسكها بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشارك في تلك المظاهرات مسؤولون وقياديون عن المجلس العسكري وجاءت كرد استباقي على مخرجات قمة قادة الإيكواس المقررة صباح غد في العاصمة النيجرية أبوجا.
وطالب المحتجون برفع العقوبات من على النيجر كما اتهموا مجموعة الإيكواس "بالوقوف وراء تجويع شعب النيجر من خلال منع دخول جميع المساعدات لاسيما الغذائية والطبية".
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبدالرحمن تشياني قد زار اليوم دولة توغو حيث بحث مع رئيس البلاد فور نياسينغبي "التعاون في القضايا الأمنية المرتبطة بتزايد انعدام الأمن في المنطقة".
ووفقا للبيان أكد الجانبان "الرغبة في تعميق التعاون الثنائي" كما أعلنا عن فتح سفارة لتوغو بنيامي وناقشا التعاون وعبور الأشخاص والبضائع عبر ممر لومي - واغادوغو - نيامي بعد تطبيع الوضع.
يذكر أن الرئاسة النيجرية كانت قد أكدت في ال26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم برفقة عائلته بداخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبدالرحمن تشياني عزل الرئيس وتروس المجلس العسكري الانتقالي في حين تفرض الإيكواس التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية عقوبات اقتصادية على النيجر منذ الانقلاب العسكري وسبق أن لوحت بتدخل عسكري لإعادة بازوم للسلطة لكنها فضلت منح الفرصة للوساطة بغرض دفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN09122023000071011013ID1107565023
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