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النيجر: مظاهرات حاشدة في العاصمة نيامي عشية قمة الإيكواس

12/9/2023 11:35:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 12 (كونا) -- تظاهر الآلاف اليوم السبت وسط العاصمة نيامي دعما للمجلس العسكري الحاكم في البلاد وتنديدا بالعقوبات الاقتصادية المفروضة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي من المقرر أن تبحث صباح غد الأحد الوضع في هذا البلد.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن عاصمة النيجر نيامي شهدت مظاهرات حاشدة نظمتها أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وطنية أكدت من خلالها دعمها المطلق للمجلس العسكري في هذا البلد وتمسكها بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشارك في تلك المظاهرات مسؤولون وقياديون عن المجلس العسكري وجاءت كرد استباقي على مخرجات قمة قادة الإيكواس المقررة صباح غد في العاصمة النيجرية أبوجا.
وطالب المحتجون برفع العقوبات من على النيجر كما اتهموا مجموعة الإيكواس "بالوقوف وراء تجويع شعب النيجر من خلال منع دخول جميع المساعدات لاسيما الغذائية والطبية".
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر الجنرال عبدالرحمن تشياني قد زار اليوم دولة توغو حيث بحث مع رئيس البلاد فور نياسينغبي "التعاون في القضايا الأمنية المرتبطة بتزايد انعدام الأمن في المنطقة".
ووفقا للبيان أكد الجانبان "الرغبة في تعميق التعاون الثنائي" كما أعلنا عن فتح سفارة لتوغو بنيامي وناقشا التعاون وعبور الأشخاص والبضائع عبر ممر لومي - واغادوغو - نيامي بعد تطبيع الوضع.
يذكر أن الرئاسة النيجرية كانت قد أكدت في ال26 يوليو الماضي قيام عناصر من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم برفقة عائلته بداخل القصر الرئاسي فيما أعلن قائد الانقلاب اللواء عبدالرحمن تشياني عزل الرئيس وتروس المجلس العسكري الانتقالي في حين تفرض الإيكواس التي تتولى نيجيريا رئاستها الدورية عقوبات اقتصادية على النيجر منذ الانقلاب العسكري وسبق أن لوحت بتدخل عسكري لإعادة بازوم للسلطة لكنها فضلت منح الفرصة للوساطة بغرض دفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات. (النهاية)

م ر / ه س ص



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