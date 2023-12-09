الجزائر: انطلاق النسخة الثانية للأيام السينمائية لفيلم التراث بمشاركة 10 بلدان عربية وفلسطين ضيف شرف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 12 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت فعاليات الأيام السينمائية لفيلم التراث في نسختها الثانية والدولية وذلك بمشاركة 14 فيلما تمثل 10 دول عربية من بينها فلسطين ضيف شرف هذا العام.
وقالت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي في كلمة لها بافتتاح هذه الفعالية إن "هذا الحدث الثقافي يمتزج فيه الفن السابع بالتراث الثقافي والآثار والتقاليد الشعبية بمشاركة فنانين من داخل وخارج الوطن وبدعم من الوزارة".
وأوضحت مولوجي أن "التظاهرة فرصة لتعزيز والترويج والتسويق للتراث الثقافي المتنوع في جميع أنحاء العالم وأن الوزارة سترافق النشاطات والمبادرات التي تحتفي بالتراث والموروث الثقافي الجزائري خاصة تلك التي تؤسس لاستمرارية ونجاعة الفعاليات".
من جهته أكد محافظ الفعالية طارق صالحي أنه "من المقرر عرض 14 فيلما تمثل 10 دول هي الجزائر وفلسطين ومصر وتونس وليبيا وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية مع تنظيم خمس ورش لفائدة الطلبة والهواة في مختلف المهن السينماتوغرافية".
وأشار صالحي الى أن "هذه الأفلام ستتنافس في صنف الوثائقي القصير على المراتب الثلاث الأولى حيث سيتم اختيارها من قبل لجنة تحكيم برئاسة المخرجة التونسية ليلى بالرحومة وعضوية كل من أحمد حمام من الجزائر وفرج شطاط من ليبيا.
وأضاف أن الأيام السينمائية لفيلم التراث "تأتي اليوم لتؤكد على أهمية الفن والثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي والدفاع عنه من السرقات والتشويه" لافتا إلى أن "اختيار دولة فلسطين ضيف شرف يعكس هدف التظاهرة في تسجيل وتوثيق الإرث الثقافي والحضاري الفلسطيني".
بدوره ثمن ممثل الجالية الفلسطينية في الجزائر ورئيس الملتقى الفلسطيني - الجزائري للتراث الشعبي فواز أبو خوش اختيار دولة فلسطين ضيف شرف النسخة الثانية معتبرا أن ذلك "يعكس موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وخاصة في هذا الظرف العصيب" مثمنا "دعم الجزائر الكبير لمقاومة الشعب الفلسطيني".
وتم بهذه المناسبة تقديم عرض شرفي لفيلم وثائقي فلسطيني بعنوان (ذاكرة الثورة) للمخرج سعود مهنا وذلك في إطار (بانوراما السينما الفلسطينية) التي بموجبها سيتم عرض خمسة أفلام فلسطينية منها (جسر العودة) و(القدس أرض الله الطاهرة) و(جدتنا الزيتونة). (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN09122023000071011013ID1107565022
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.