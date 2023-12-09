Sunday, 10 December 2023 10:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجزائر: انطلاق النسخة الثانية للأيام السينمائية لفيلم التراث بمشاركة 10 بلدان عربية وفلسطين ضيف شرف

12/9/2023 11:35:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 12 (كونا) -- انطلقت اليوم السبت فعاليات الأيام السينمائية لفيلم التراث في نسختها الثانية والدولية وذلك بمشاركة 14 فيلما تمثل 10 دول عربية من بينها فلسطين ضيف شرف هذا العام.
وقالت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي في كلمة لها بافتتاح هذه الفعالية إن "هذا الحدث الثقافي يمتزج فيه الفن السابع بالتراث الثقافي والآثار والتقاليد الشعبية بمشاركة فنانين من داخل وخارج الوطن وبدعم من الوزارة".
وأوضحت مولوجي أن "التظاهرة فرصة لتعزيز والترويج والتسويق للتراث الثقافي المتنوع في جميع أنحاء العالم وأن الوزارة سترافق النشاطات والمبادرات التي تحتفي بالتراث والموروث الثقافي الجزائري خاصة تلك التي تؤسس لاستمرارية ونجاعة الفعاليات".
من جهته أكد محافظ الفعالية طارق صالحي أنه "من المقرر عرض 14 فيلما تمثل 10 دول هي الجزائر وفلسطين ومصر وتونس وليبيا وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية مع تنظيم خمس ورش لفائدة الطلبة والهواة في مختلف المهن السينماتوغرافية".
وأشار صالحي الى أن "هذه الأفلام ستتنافس في صنف الوثائقي القصير على المراتب الثلاث الأولى حيث سيتم اختيارها من قبل لجنة تحكيم برئاسة المخرجة التونسية ليلى بالرحومة وعضوية كل من أحمد حمام من الجزائر وفرج شطاط من ليبيا.
وأضاف أن الأيام السينمائية لفيلم التراث "تأتي اليوم لتؤكد على أهمية الفن والثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على التراث الثقافي والدفاع عنه من السرقات والتشويه" لافتا إلى أن "اختيار دولة فلسطين ضيف شرف يعكس هدف التظاهرة في تسجيل وتوثيق الإرث الثقافي والحضاري الفلسطيني".
بدوره ثمن ممثل الجالية الفلسطينية في الجزائر ورئيس الملتقى الفلسطيني - الجزائري للتراث الشعبي فواز أبو خوش اختيار دولة فلسطين ضيف شرف النسخة الثانية معتبرا أن ذلك "يعكس موقف الجزائر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وخاصة في هذا الظرف العصيب" مثمنا "دعم الجزائر الكبير لمقاومة الشعب الفلسطيني".
وتم بهذه المناسبة تقديم عرض شرفي لفيلم وثائقي فلسطيني بعنوان (ذاكرة الثورة) للمخرج سعود مهنا وذلك في إطار (بانوراما السينما الفلسطينية) التي بموجبها سيتم عرض خمسة أفلام فلسطينية منها (جسر العودة) و(القدس أرض الله الطاهرة) و(جدتنا الزيتونة). (النهاية)

م ر / ر ج



MENAFN09122023000071011013ID1107565022

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث