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ايقاد: حصلنا على التزام من طرفي الصراع في السودان بالاجتماع والتوصل لوقف الاعمال العدائية

12/9/2023 11:35:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 9 – 12 (كونا) -- كشفت الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيقاد) اليوم السبت عن أن الهيئة حصلت على التزام من طرفي الصراع في السودان بالاجتماع والتوصل الى اتفاق فوري لوقف الاعمال العدائية.
واعرب السكرتير التنفيذي لايقاد ورقني قبيهو في تغريدة على منصة (اكس) في ختام القمة الاستثنائية ال41 التي عقدها رؤساء دول وحكومات الهيئة في جيبوتي عن تقديره للمناقشات البناءة بشأن معالجة النزاع في السودان مضيفا "حصلت القمة بشكل فعال على التزام من المتحاربين السودانيين بالاجتماع الفوري والاتفاق على وقف الأعمال العدائية وهي خطوة حاسمة في تلبية تطلعات الشعب السوداني".
واكد قائد الجيش في السودان عبدالفتاح البرهان في كلمته أمام القمة أن أولويات حل الأزمة يتمثل في تأكيد الالتزام بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية ووقف إطلاق النار وإزالة معوقات تقديم المساعدات الإنسانية على أن يعقبه إطلاق عملية سياسية شاملة تستند إلى إرادة وطنية خالصة للتوصل الى توافق وطني حول إدارة الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات العامة.
من جهته اقترح قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في كلمة ارسلها للقمة اتفاقا أوليا لوقف الأعمال القتالية مع الجيش لمدة 30 يوما تكون قابلة للتجديد من توقيع اتفاق جدة حتى التوصل لوقف اطلاق النار بشكل دائم مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود لوحدة العملية التفاوضية عبر منبر محدد.
وحظيت القمة غير العادية الحادية والأربعين لرؤساء وحكومات دول الإيقاد المخصصة لبحث الأوضاع المأزومة في السودان بحضور إقليمي ودولي كبير ومشاركة مبعوثين دوليين. (النهاية)

م ع م / ر ج



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