ايقاد: حصلنا على التزام من طرفي الصراع في السودان بالاجتماع والتوصل لوقف الاعمال العدائية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 9 – 12 (كونا) -- كشفت الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيقاد) اليوم السبت عن أن الهيئة حصلت على التزام من طرفي الصراع في السودان بالاجتماع والتوصل الى اتفاق فوري لوقف الاعمال العدائية.
واعرب السكرتير التنفيذي لايقاد ورقني قبيهو في تغريدة على منصة (اكس) في ختام القمة الاستثنائية ال41 التي عقدها رؤساء دول وحكومات الهيئة في جيبوتي عن تقديره للمناقشات البناءة بشأن معالجة النزاع في السودان مضيفا "حصلت القمة بشكل فعال على التزام من المتحاربين السودانيين بالاجتماع الفوري والاتفاق على وقف الأعمال العدائية وهي خطوة حاسمة في تلبية تطلعات الشعب السوداني".
واكد قائد الجيش في السودان عبدالفتاح البرهان في كلمته أمام القمة أن أولويات حل الأزمة يتمثل في تأكيد الالتزام بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية ووقف إطلاق النار وإزالة معوقات تقديم المساعدات الإنسانية على أن يعقبه إطلاق عملية سياسية شاملة تستند إلى إرادة وطنية خالصة للتوصل الى توافق وطني حول إدارة الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات العامة.
من جهته اقترح قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في كلمة ارسلها للقمة اتفاقا أوليا لوقف الأعمال القتالية مع الجيش لمدة 30 يوما تكون قابلة للتجديد من توقيع اتفاق جدة حتى التوصل لوقف اطلاق النار بشكل دائم مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود لوحدة العملية التفاوضية عبر منبر محدد.
وحظيت القمة غير العادية الحادية والأربعين لرؤساء وحكومات دول الإيقاد المخصصة لبحث الأوضاع المأزومة في السودان بحضور إقليمي ودولي كبير ومشاركة مبعوثين دوليين. (النهاية)
م ع م / ر ج
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