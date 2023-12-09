الدوري الفرنسي: (باريس سان جيرمان) يهزم (نانت) بهدفين لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 9 - 12 (كونا) -- فاز فريق (باريس سان جيرمان) على ضيفه (نانت) بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت في استاد (بارك دي برانس) ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم الفريق الباريسي بهدف سدده لاعب الهجوم الفرنسي برادلي باركولا بمساعدة فيتينيا في الدقيقة 41 من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني استطاع لاعب الهجوم المصري مصطفى محمد ان يحرز هدف التعادل لفريقه (نانت) في الدقيقة 55 بمساعدة فلوران موليت.
لكن الفريق المضيف نجح في تعزيز موقفه بهدف ثان من اللاعب راندال كولو مواني في الدقيقة 83.
وبهذه النتيجة يستقر (باريس سان جيرمان) في صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 36 نقطة بينما يقع فريق (نانت) في المركز التاسع برصيد 18 نقطة. (النهاية)
م ع / ر ج
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