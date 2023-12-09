موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع ارتفعت الى 17700 شهيد ونحو 48780 جريح.
روما - جهود دولة الكويت والمجموعة العربية تنجح باستصدار قرار للمجلس الرئاسي لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) هو الأول من نوعه داخل منظومة الأمم المتحدة يدعو إلى هدنة فورية تؤدي إلى وقف القتال وتجريم التهجير القسري في قطاع غزة.
الخرطوم - الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيقاد) تعلن أنها حصلت على التزام من طرفي الصراع في السودان بالاجتماع والتوصل الى اتفاق فوري لوقف الاعمال العدائية. (النهاية) ر ج
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