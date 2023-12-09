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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/9/2023 11:35:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع ارتفعت الى 17700 شهيد ونحو 48780 جريح.

روما - جهود دولة الكويت والمجموعة العربية تنجح باستصدار قرار للمجلس الرئاسي لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) هو الأول من نوعه داخل منظومة الأمم المتحدة يدعو إلى هدنة فورية تؤدي إلى وقف القتال وتجريم التهجير القسري في قطاع غزة.

الخرطوم - الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيقاد) تعلن أنها حصلت على التزام من طرفي الصراع في السودان بالاجتماع والتوصل الى اتفاق فوري لوقف الاعمال العدائية. (النهاية) ر ج

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