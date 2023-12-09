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الخارجية ترحب بإعلان أذربيجان وارمينيا تبني إجراءات للوصول إلى اتفاقية سلام

12/9/2023 11:35:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان،10 كانون أول،(بترا)- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا الصديقتين تبني إجراءات لبناء الثقة للوصول لتوقيع اتفاقية سلام بين البلدين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أهمية هذه الخطوة التي توصل لها مكتب رئيس الجمهورية الأذربيجاني ومكتب رئيس الوزراء الأرمني، خلال مفاوضات أجرياها يوم الخميس الماضي معرباً عن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بالوصول إلى اتفاق سلام بين البلدين، يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
--(بترا)
ص خ/ ع ط
10/12/2023 01:09:29

MENAFN09122023000117011021ID1107565016

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