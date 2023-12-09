الخارجية ترحب بإعلان أذربيجان وارمينيا تبني إجراءات للوصول إلى اتفاقية سلام

الخارجية ترحب بإعلان أذربيجان وارمينيا تبني إجراءات للوصول إلى اتفاقية سلام
التاريخ
12/9/2023 11:35:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان،10 كانون أول،(بترا)- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا الصديقتين تبني إجراءات لبناء الثقة للوصول لتوقيع اتفاقية سلام بين البلدين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أهمية هذه الخطوة التي توصل لها مكتب رئيس الجمهورية الأذربيجاني ومكتب رئيس الوزراء الأرمني، خلال مفاوضات أجرياها يوم الخميس الماضي معرباً عن أمله في أن تتكلل هذه الجهود بالوصول إلى اتفاق سلام بين البلدين، يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
--(بترا)
ص خ/ ع ط
10/12/2023 01:09:29
MENAFN09122023000117011021ID1107565016
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