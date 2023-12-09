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صدمة سلمى أبو ضيف من اعتراف زوج شقيقتها.. كان يرغب فى الزواج من جارتها

12/9/2023 11:35:19 PM
(MENAFN- Youm7) عرضت منصة watch it، الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "زينهم " بطولة النجم أحمد داود، والذى يعرض بالتزامن مع المنصة على شاشة on، من إخراج يحيي إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، حيث شهدت الحلقة أحداثًا مختلفة، إذ اعترف مجدى زوج شقيقة سلمى أبو ضيف، إنه لم يكن يرغب في الزواج من شقيقتها، وما حدث سوء تفاهم، وإن ما حدث من طلاق بينه وبين شقيقة سلمى يعد بداية للاعتراف للفتاة التي يحبها من الأول وهى ماريا التي تقطن في نفس العمارة.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى.








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