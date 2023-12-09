صدمة سلمى أبو ضيف من اعتراف زوج شقيقتها.. كان يرغب فى الزواج من جارتها

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- Youm7) عرضت منصة watch it، الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "زينهم " بطولة النجم أحمد داود، والذى يعرض بالتزامن مع المنصة على شاشة on، من إخراج يحيي إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، حيث شهدت الحلقة أحداثًا مختلفة، إذ اعترف مجدى زوج شقيقة سلمى أبو ضيف، إنه لم يكن يرغب في الزواج من شقيقتها، وما حدث سوء تفاهم، وإن ما حدث من طلاق بينه وبين شقيقة سلمى يعد بداية للاعتراف للفتاة التي يحبها من الأول وهى ماريا التي تقطن في نفس العمارة.
مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.
ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى.
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