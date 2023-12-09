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هانى شاكر يحيى حفلاً غنائيًا في لبنان 23 ديسمبر

12/9/2023 11:35:19 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد النجم هانى شاكر أمير الغناء العربى، لإحياء حفل غنائي في بيروت بدولة لبنان، يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة حفلات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وفي سياق متصل، طرح أمير الغناء العربي النجم هانى شاكر أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

يذكر أن "شاكر" طرح مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.









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