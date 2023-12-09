حفل أغانى الموسيقار محمد عبد الوهاب الليلة بمعهد الموسيقى بقيادة حازم القصبجى

(MENAFN
- Youm7) ضمن سلسلة وهابيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر
للفرقة القومية العربية للموسيقي يقام حفل بقيادة المايسترو حازم القصبجى في الثامنة مساء اليوم الأحد 10 ديسمبر علي مسرح معهد الموسيقي العربية.
يتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها انت عمرى، همسة حائرة ، نبتدي منين الحكاية ، قلبى بيقولى، خايف أقول، سهرت منه ، حمال الأسية ، لولا الملامة، دارت الايام.. أداء هند النحاس، يحيى عبد الحليم، احمد عصام وريم كمال.
حفل وهابيات
جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في اطار دور الاوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى بالاضافة إلى تعريف الاجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الابداع العربى .
MENAFN09122023000132011024ID1107565013
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.