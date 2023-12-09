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حفل أغانى الموسيقار محمد عبد الوهاب الليلة بمعهد الموسيقى بقيادة حازم القصبجى

12/9/2023 11:35:19 PM
(MENAFN- Youm7) ضمن سلسلة وهابيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر
للفرقة القومية العربية للموسيقي يقام حفل بقيادة المايسترو حازم القصبجى في الثامنة مساء اليوم الأحد 10 ديسمبر علي مسرح معهد الموسيقي العربية.



يتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها انت عمرى، همسة حائرة ، نبتدي منين الحكاية ، قلبى بيقولى، خايف أقول، سهرت منه ، حمال الأسية ، لولا الملامة، دارت الايام.. أداء هند النحاس، يحيى عبد الحليم، احمد عصام وريم كمال.








حفل وهابيات



جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في اطار دور الاوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى بالاضافة إلى تعريف الاجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الابداع العربى .












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