على الحجار يحيى احتفالية مئوية سيد درويش اليوم بمكتبة الإسكندرية

(MENAFN
- Youm7) يحيي النجم على الحجار احتفالية فنية خاصة بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش تحت عنوان: "يا عزيز عيني"، اليوم الأحد، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية وذلك في تمام الساعة 7 مساء.
ويشارك في الاحتفالية برفقة الفنان الكبير علي الحجار، المطربين الشباب أميرة أحمد، وأحمد حمدي رؤوف، بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، ويتناول العرض سيرة حياة الفنان خالد الذكر في إطار غنائي تمثيلي، جدير بالذكر أن العرض فكرة أحمد جمال، ومن كتابة وإخراج سعيد قابيل.
على الحجار في مئوية سيد درويش
يذكر أن الفنان على الحجار ظهر مؤخرا من خلال حلوله ضيفا على برنامج sold out مع الإعلامي محمود سعد، وقدم العديد من الأغاني الشهيرة منها: المال والبنون
وكشف خلال اللقاء موقفا جعله يبكى، عندما سمع اثنين من الشباب "يتريقوا" على لبس والده الذى يرتديه، وقال: "أول مرة أدخل فيها مسرح معهد الموسقى كان عمرى حوالى 11 سنة، ودعاني والدي أنا ووالدتي، وكنا جالسين، وكان والدى يرتدي سترة بيضاء، وواسعة عليه لأنه تقريبًا أخذها من أحد أصدقائه، وفجأة تنمر عليه شابان، وضربت على كتف أحدهما وتحدثت معه بصوت عالٍ، وعندما بدأ والدي الغناء بدأ الجمهور متأثرًا، واعتذر لى الشابان عما حدث، ونسيا سترته، وفي تلك اللحظة بكيت كطفل صغير".
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