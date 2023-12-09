على الحجار يحيى احتفالية مئوية سيد درويش اليوم بمكتبة الإسكندرية

MENAFN - Youm7) يحيي النجم على الحجار احتفالية فنية خاصة بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش تحت عنوان: "يا عزيز عيني"، اليوم الأحد، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية وذلك في تمام الساعة 7 مساء.

ويشارك في الاحتفالية برفقة الفنان الكبير علي الحجار، المطربين الشباب أميرة أحمد، وأحمد حمدي رؤوف، بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي، ويتناول العرض سيرة حياة الفنان خالد الذكر في إطار غنائي تمثيلي، جدير بالذكر أن العرض فكرة أحمد جمال، ومن كتابة وإخراج سعيد قابيل.

على الحجار في مئوية سيد درويش

يذكر أن الفنان على الحجار ظهر مؤخرا من خلال حلوله ضيفا على برنامج sold out مع الإعلامي محمود سعد، وقدم العديد من الأغاني الشهيرة منها: المال والبنون

وكشف خلال اللقاء موقفا جعله يبكى، عندما سمع اثنين من الشباب "يتريقوا" على لبس والده الذى يرتديه، وقال: "أول مرة أدخل فيها مسرح معهد الموسقى كان عمرى حوالى 11 سنة، ودعاني والدي أنا ووالدتي، وكنا جالسين، وكان والدى يرتدي سترة بيضاء، وواسعة عليه لأنه تقريبًا أخذها من أحد أصدقائه، وفجأة تنمر عليه شابان، وضربت على كتف أحدهما وتحدثت معه بصوت عالٍ، وعندما بدأ والدي الغناء بدأ الجمهور متأثرًا، واعتذر لى الشابان عما حدث، ونسيا سترته، وفي تلك اللحظة بكيت كطفل صغير".



