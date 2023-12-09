4 أبراج دموعها قريبة.. بتتأثر من أقل كلمة تتقالها أبرزها السرطان

(MENAFN
- Youm7) كل برج يختلف عن غيره فى الصفات والتصرفات والمواهب أيضًا ولكن هناك 4 أبراج تجمعهم صفة واحدة وهى البكاء المستمر وعلى أى شيء، يمكنهم البكاء بسهولة في أي لحظة، سواء كانت لحظة حساسة، أو فيلمًا رومانسيًا، أو أغنية حزينة، أو موقفًا عاطفيًا، يبدأ هؤلاء الأشخاص في البكاء سرًا بسهولة، ولا يسمحون للآخرين بمعرفة مشاعرهم ولكنهم يستمرون في البكاء سرًا حسب ما ذكره موقع
pinkvillaفهم:
- برج السرطان
من أكثر الأبراج حساسية على الإطلاق، يتأذى مواليد برج السرطان بسهولة ويبكون سريعاً، يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص عرضة للخطر بسهولة ولا يسمحون للآخرين بمعرفة ذلك أيضًا. يبكون سرا لفترة طويلة ويستغرقون الكثير من الوقت للشفاء
- برج الحوت
مواليد الحوت عاطفيون للغاية وذوو قلوب ناعمة لا يمكنهم أن يأخذوا أي شيء بشكل عرضي ويتعرضون للأذى بسهولة.
- برج العذراء
هؤلاء الناس حساسون للغابة وعندما يتعرضون للأذى، فإنهم يبكون بالتأكيد، لكنهم سيكونون غاضبين جدًا أيضًا هؤلاء أشخاص عطوفون ومخلصون ويتوقعون نفس النوع من السلوك من شركاء حياتهم، لكن عندما يفشلوا في تحقيق ذلك، يتعرضوا للأذى يبدأون في البكاء.
- برج الأسد
إنهم لا يبكون فقط بسبب تعرضهم للأذى، ولكن من السهل أن يبكون في أي لحظة عاطفية سواء كان فيلمًا رومانسيًا أو حفل زفاف لصديقهم المفضل، سيكونون أول من ينفعل ويبكي.
فتاة تبكى
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