4 أبراج دموعها قريبة.. بتتأثر من أقل كلمة تتقالها أبرزها السرطان

MENAFN - Youm7) كل برج يختلف عن غيره فى الصفات والتصرفات والمواهب أيضًا ولكن هناك 4 أبراج تجمعهم صفة واحدة وهى البكاء المستمر وعلى أى شيء، يمكنهم البكاء بسهولة في أي لحظة، سواء كانت لحظة حساسة، أو فيلمًا رومانسيًا، أو أغنية حزينة، أو موقفًا عاطفيًا، يبدأ هؤلاء الأشخاص في البكاء سرًا بسهولة، ولا يسمحون للآخرين بمعرفة مشاعرهم ولكنهم يستمرون في البكاء سرًا حسب ما ذكره موقعpinkvillaفهم:

- برج السرطان

من أكثر الأبراج حساسية على الإطلاق، يتأذى مواليد برج السرطان بسهولة ويبكون سريعاً، يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص عرضة للخطر بسهولة ولا يسمحون للآخرين بمعرفة ذلك أيضًا. يبكون سرا لفترة طويلة ويستغرقون الكثير من الوقت للشفاء

- برج الحوت

مواليد الحوت عاطفيون للغاية وذوو قلوب ناعمة لا يمكنهم أن يأخذوا أي شيء بشكل عرضي ويتعرضون للأذى بسهولة.



- برج العذراء

هؤلاء الناس حساسون للغابة وعندما يتعرضون للأذى، فإنهم يبكون بالتأكيد، لكنهم سيكونون غاضبين جدًا أيضًا هؤلاء أشخاص عطوفون ومخلصون ويتوقعون نفس النوع من السلوك من شركاء حياتهم، لكن عندما يفشلوا في تحقيق ذلك، يتعرضوا للأذى يبدأون في البكاء.

- برج الأسد

إنهم لا يبكون فقط بسبب تعرضهم للأذى، ولكن من السهل أن يبكون في أي لحظة عاطفية سواء كان فيلمًا رومانسيًا أو حفل زفاف لصديقهم المفضل، سيكونون أول من ينفعل ويبكي.

فتاة تبكى







