وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية.. خطواتها سهلة وبسيطة

MENAFN - Youm7) تسعى كل امرأة للحصول على بشرة خالية من المشاكل الجلدية المختلفة، لذلك تبحث عن كل الوصفات التي تساعدها على تحقيق ذلك، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية، وفقًا لما ذكره موقع "stylecraze".

وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية وصفة الكركم لبشرة نضرة وصحية

يجب خلط حوالي نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع كوب من دقيق الحمص مع إضافة كمية كافية من الحليب أو الماء وخلط المكونات للحصول على عجينة ناعمة، ثم إضافة بضع قطرات من ماء الورد مع التقليب ثم وضع العجينة على الوجه والرقبة والإنتظار عدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء البارد، وهذه الوصفة مناسبة لصاحبات البشرة الدهنية والجافة للحصول على بشرة نضرة وصحية.

العناية بالبشرة وصفة العسل للبشرة الدهنية والمختلطة ولحب الشباب

يساعد قناع العسل على ترطيب البشر وتقليل العيوب والتخلص من حب الشباب، ويجعلها خالية من البقع، حيث يحتوى على خصائص مضادة

للبكتيريا تساعد في تقليل العيوب بالبشرة والتخلص من حب الشباب والندبات، كما يعمل على تفتيح البشرة، وذلك من خلال وضع العسل مباشرة على الوجه والرقبة مع التدليك لعدة دقائق حتى تمتص البشرة العسل ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

طرق طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية زيت الزيتون لترطيب البشرة الجافة

يعمل زيت الزيتون كمضاد للأكسدة للبشرة، حيث يساعد علي منع الشيخوخة المبكرة ويرطب البشرة، ويجعلها متوهجة، وذلك من خلال وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على الوجه والرقبة، مع التدليك في اتجاه تصاعدي لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ثم غمس منشفة في الماء الدافىء، وعصرها للتخلص من الماء الزائد ثم وضعها على الوجه لمسح الزيت بالرقبة.

وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية عصير البرتقال لجميع أنواع البشرة

يحتوى البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C حيث يساعد على تنظيف البشرة وتجديد شبابها وذلك من خلال بضع قطع من قشر البرتقال وطحنها مع بضع قطرات من ماء الورد لعمل معجون ناعم، ووضع الخليط على الوجه ثم الإنتظار لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء البارد.