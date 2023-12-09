وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية.. خطواتها سهلة وبسيطة

(MENAFN
- Youm7) تسعى كل امرأة للحصول على بشرة خالية من المشاكل الجلدية المختلفة، لذلك تبحث عن كل الوصفات التي تساعدها على تحقيق ذلك، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية، وفقًا لما ذكره موقع "stylecraze".
وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية وصفة الكركم لبشرة نضرة وصحية
يجب خلط حوالي نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع كوب من دقيق الحمص مع إضافة كمية كافية من الحليب أو الماء وخلط المكونات للحصول على عجينة ناعمة، ثم إضافة بضع قطرات من ماء الورد مع التقليب ثم وضع العجينة على الوجه والرقبة والإنتظار عدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء البارد، وهذه الوصفة مناسبة لصاحبات البشرة الدهنية والجافة للحصول على بشرة نضرة وصحية.
العناية بالبشرة وصفة العسل للبشرة الدهنية والمختلطة ولحب الشباب
يساعد قناع العسل على ترطيب البشر وتقليل العيوب والتخلص من حب الشباب، ويجعلها خالية من البقع، حيث يحتوى على خصائص مضادة
للبكتيريا تساعد في تقليل العيوب بالبشرة والتخلص من حب الشباب والندبات، كما يعمل على تفتيح البشرة، وذلك من خلال وضع العسل مباشرة على الوجه والرقبة مع التدليك لعدة دقائق حتى تمتص البشرة العسل ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.
طرق طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية زيت الزيتون لترطيب البشرة الجافة
يعمل زيت الزيتون كمضاد للأكسدة للبشرة، حيث يساعد علي منع الشيخوخة المبكرة ويرطب البشرة، ويجعلها متوهجة، وذلك من خلال وضع بضع قطرات من زيت الزيتون على الوجه والرقبة، مع التدليك في اتجاه تصاعدي لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ثم غمس منشفة في الماء الدافىء، وعصرها للتخلص من الماء الزائد ثم وضعها على الوجه لمسح الزيت بالرقبة.
وصفات طبيعية للحصول على بشرة نضرة وصحية عصير البرتقال لجميع أنواع البشرة
يحتوى البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C حيث يساعد على تنظيف البشرة وتجديد شبابها وذلك من خلال بضع قطع من قشر البرتقال وطحنها مع بضع قطرات من ماء الورد لعمل معجون ناعم، ووضع الخليط على الوجه ثم الإنتظار لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء البارد.
MENAFN09122023000132011024ID1107565008
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.