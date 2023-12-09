إزاى تخلى الملابس ريحتها حلوة ومنعشة دايمًا؟.. خطوات بسيطة

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- Youm7) من منا لا يحب أن يشم روائح طيبة فى منزله وملابسه والأماكن التى يتواجد بها، ولكن كثيرًا من السيدات لديهن مشكلة روائح الغسيل الكريهة رغم استخدام مساحيق غسيل غالية وغسل الملابس باستمرار وقد تكون هذه المشكلة نتيجة غسل الملابس بطريقة خاطئة أو الوقوع فى بعض الأخطاء غير المتوقعة.
وحسب ما ذكره موقع realsimpleفأن هناك طرق للحصول على تلك رائحة جيدة تمامًا، إذا كنتٍ تتسائلين عن كيفية جعل رائحة الغسيل جيدة دون استخدام صابون الغسيل المعطر وفقا للخبراء فهى:
- قومى بتنظيف غسالتك وإزالة الروائح الكريهة منها
ملابسك ليست هي الأشياء الوحيدة التي تحتاج إلى تنظيف، تحتاج غسالتك إلى الصيانة والتنظيف الروتيني أيضًا، فبمرور الوقت والكثير من أحمال الغسيل، يمكن أن تبدأ الغسالات في ظهور رائحة عفنة من الماء والأوساخ وتراكم المنظفات .
ولتنظيف غسالتك، يوصى الخبراء بتشغيل دورة بالماء الساخن فقط (بدون ملابس) وإضافة ربع لتر من المبيض أو 1-2 كوب من الخل الأبيض للمساعدة في القضاء على الرائحة. بعد ذلك، استخدمى دورة "تنظيف الغسالة" أو "التعقيم" - إذا كان جهازك يحتوي على هذا الخيار - وإذا لم يكن كذلك، فاستخدم أطول دورة ممكنة هذا يمكن أن يساعد في القضاء على أي تراكم وتقليل خطر انتقال أي روائح إلى الملابس".
- اغسلى حمولات أصغر
يمكن أن يكون حجم أحمال الغسيل أيضًا عاملاً في مدى نظافة الغسيل ورائحته. على الرغم من أن تشغيل حمولات كاملة من الغسيل يمكن أن يوفر أموال العائلات على تكاليف المياه، فمن المهم عدم تحميل الغسالة أكثر من اللازم، لأن القيام بذلك يمكن أن يقلل من فعالية الغسيل، ويترك وراءه روائح عالقة. قسمي حمولاتك بين الملابس والأشياء الأكبر حجمًا مثل مناشف الحمام .
- قومى بتعليق ملابسك في الخارج
القليل من الهواء النقي علاج للعديد من الأشياء، بما في ذلك روائح الغسيل الكريهة. ولجعل رائحة الغسيل أفضل وإزالة الروائح الكريهة، ستفاجأ بما يمكن أن يفعله النسيم اللطيف وأشعة الشمس للمساعدة في العملية على طول الطريق، تعليق الملابس المتأثرة بالرائحة، مثل دخان نار المخيم، في الخارج على حبل الغسيل أو حتى على ظهر كرسي بالخارج في النسيم لبضع ساعات يمكن أن يساعد في التخلص من تلك الرائحة الأولية."
احرصى على عدم ترك الملابس أو البياضات الملونة في ضوء الشمس المباشر، لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن تتسبب في بهتان الألوان. بدلًا من ذلك، حاولى العثور على منطقة مظللة حيث سيظل غسيلك يستفيد من الهواء الطلق.
- معالجة مسبقة للبقع لإزالة الروائح
تحتاج بعض الملابس إلى القليل من الإهتمام الإضافي قبل وضعها في الغسالة. إذا كانت ملابسك تحتوي على بعض البقع ذات الرائحة الكريهة، مثل الإبطين حيث يمكن أن يؤدي تراكم مزيل العرق إلى تغير اللون، فحاول قلب الملابس من الداخل إلى الخارج ومعالجة المنطقة مسبقًا بمنظف عالي الجودة غني بالإنزيمات المقاومة للبقع.
ما عليك سوى صب كمية كافية من المنظف السائل على المنطقة، وفركها بيديك أو بفرشاة أسنان قديمة، واتركيها لمدة 10 دقائق على الأقل قبل غسلها كالمعتاد. وهذا من شأنه أن يساعد في إزالة الروائح الكريهة وجعل غسيلك يبدو مشرقًا.
- لا تنتظرى غسل ملابسك الرياضية
تمامًا كما لا يجب أن تتركين ملابسك المبللة في الغسالة لفترة طويلة، لا ينبغي أن تتركين ملابسك الرياضية المتعرقة في سلة ملابسك أيضًا.فلا تنتظرى حتى تغسل ملابسك الرياضية إذا كنتٍ تقومين بغسل الملابس مرة واحدة فقط في الأسبوع. ومن الناحية المثالية، يمكنك الاحتفاظ بالمواد الصناعية المتسخة وذات الرائحة الكريهة في سلة منفصلة للتنفس للتأكد من قدرة الروائح على الهروب، أو أن الغسيل اليدوي السريع سيكون خيارًا أفضل من ترك هذه الملابس متسخة لأكثر من بضعة أيام.
- قومى بتخزين الغسيل الخاص بك بشكل صحيح
يمكن أن يلعب التخزين دورًا كبيرًا في الحفاظ على رائحة ملابسك منعشة لفترة أطول. ومن خلال تخزين ملابسك الرقيقة في خزانات أو صناديق من خشب الأرز، أو حتى أغطية بلاستيكية، في منطقة خارج ضوء الشمس، يمكنك حمايتها من أشعة الشمس. الروائح التي تدخل منزلك."
- قومى بتعطير غسلتك باستخدام الأكياس وأشرطة الروائح
يمكن إضافة أكياس أو ألواح ذات رائحة حلوة إلى أدراجك للمساعدة في الحفاظ على رائحة غسيلك رائعة أثناء وضعها في غرفتك.
- استخدمي صودا الخبز لإمتصاص الروائح
طريقة أخرى سهلة لمنع الروائح الكريهة من التسرب إلى الغسيل هي استخدام صودا الخبز، فهو يحيد الروائح بدلاً من إخفائها، لذا فهي طريقة بسيطة للحفاظ على رائحة غسيلك جيدة بين الغسلات.
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