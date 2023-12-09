إزاى تخلى الملابس ريحتها حلوة ومنعشة دايمًا؟.. خطوات بسيطة

MENAFN - Youm7) من منا لا يحب أن يشم روائح طيبة فى منزله وملابسه والأماكن التى يتواجد بها، ولكن كثيرًا من السيدات لديهن مشكلة روائح الغسيل الكريهة رغم استخدام مساحيق غسيل غالية وغسل الملابس باستمرار وقد تكون هذه المشكلة نتيجة غسل الملابس بطريقة خاطئة أو الوقوع فى بعض الأخطاء غير المتوقعة.

وحسب ما ذكره موقع realsimpleفأن هناك طرق للحصول على تلك رائحة جيدة تمامًا، إذا كنتٍ تتسائلين عن كيفية جعل رائحة الغسيل جيدة دون استخدام صابون الغسيل المعطر وفقا للخبراء فهى:

- قومى بتنظيف غسالتك وإزالة الروائح الكريهة منها

ملابسك ليست هي الأشياء الوحيدة التي تحتاج إلى تنظيف، تحتاج غسالتك إلى الصيانة والتنظيف الروتيني أيضًا، فبمرور الوقت والكثير من أحمال الغسيل، يمكن أن تبدأ الغسالات في ظهور رائحة عفنة من الماء والأوساخ وتراكم المنظفات .

ولتنظيف غسالتك، يوصى الخبراء بتشغيل دورة بالماء الساخن فقط (بدون ملابس) وإضافة ربع لتر من المبيض أو 1-2 كوب من الخل الأبيض للمساعدة في القضاء على الرائحة. بعد ذلك، استخدمى دورة "تنظيف الغسالة" أو "التعقيم" - إذا كان جهازك يحتوي على هذا الخيار - وإذا لم يكن كذلك، فاستخدم أطول دورة ممكنة هذا يمكن أن يساعد في القضاء على أي تراكم وتقليل خطر انتقال أي روائح إلى الملابس".

- اغسلى حمولات أصغر

يمكن أن يكون حجم أحمال الغسيل أيضًا عاملاً في مدى نظافة الغسيل ورائحته. على الرغم من أن تشغيل حمولات كاملة من الغسيل يمكن أن يوفر أموال العائلات على تكاليف المياه، فمن المهم عدم تحميل الغسالة أكثر من اللازم، لأن القيام بذلك يمكن أن يقلل من فعالية الغسيل، ويترك وراءه روائح عالقة. قسمي حمولاتك بين الملابس والأشياء الأكبر حجمًا مثل مناشف الحمام .

- قومى بتعليق ملابسك في الخارج

القليل من الهواء النقي علاج للعديد من الأشياء، بما في ذلك روائح الغسيل الكريهة. ولجعل رائحة الغسيل أفضل وإزالة الروائح الكريهة، ستفاجأ بما يمكن أن يفعله النسيم اللطيف وأشعة الشمس للمساعدة في العملية على طول الطريق، تعليق الملابس المتأثرة بالرائحة، مثل دخان نار المخيم، في الخارج على حبل الغسيل أو حتى على ظهر كرسي بالخارج في النسيم لبضع ساعات يمكن أن يساعد في التخلص من تلك الرائحة الأولية."

احرصى على عدم ترك الملابس أو البياضات الملونة في ضوء الشمس المباشر، لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن تتسبب في بهتان الألوان. بدلًا من ذلك، حاولى العثور على منطقة مظللة حيث سيظل غسيلك يستفيد من الهواء الطلق.

- معالجة مسبقة للبقع لإزالة الروائح

تحتاج بعض الملابس إلى القليل من الإهتمام الإضافي قبل وضعها في الغسالة. إذا كانت ملابسك تحتوي على بعض البقع ذات الرائحة الكريهة، مثل الإبطين حيث يمكن أن يؤدي تراكم مزيل العرق إلى تغير اللون، فحاول قلب الملابس من الداخل إلى الخارج ومعالجة المنطقة مسبقًا بمنظف عالي الجودة غني بالإنزيمات المقاومة للبقع.

ما عليك سوى صب كمية كافية من المنظف السائل على المنطقة، وفركها بيديك أو بفرشاة أسنان قديمة، واتركيها لمدة 10 دقائق على الأقل قبل غسلها كالمعتاد. وهذا من شأنه أن يساعد في إزالة الروائح الكريهة وجعل غسيلك يبدو مشرقًا.

- لا تنتظرى غسل ملابسك الرياضية

تمامًا كما لا يجب أن تتركين ملابسك المبللة في الغسالة لفترة طويلة، لا ينبغي أن تتركين ملابسك الرياضية المتعرقة في سلة ملابسك أيضًا.فلا تنتظرى حتى تغسل ملابسك الرياضية إذا كنتٍ تقومين بغسل الملابس مرة واحدة فقط في الأسبوع. ومن الناحية المثالية، يمكنك الاحتفاظ بالمواد الصناعية المتسخة وذات الرائحة الكريهة في سلة منفصلة للتنفس للتأكد من قدرة الروائح على الهروب، أو أن الغسيل اليدوي السريع سيكون خيارًا أفضل من ترك هذه الملابس متسخة لأكثر من بضعة أيام.

- قومى بتخزين الغسيل الخاص بك بشكل صحيح

يمكن أن يلعب التخزين دورًا كبيرًا في الحفاظ على رائحة ملابسك منعشة لفترة أطول. ومن خلال تخزين ملابسك الرقيقة في خزانات أو صناديق من خشب الأرز، أو حتى أغطية بلاستيكية، في منطقة خارج ضوء الشمس، يمكنك حمايتها من أشعة الشمس. الروائح التي تدخل منزلك."

- قومى بتعطير غسلتك باستخدام الأكياس وأشرطة الروائح

يمكن إضافة أكياس أو ألواح ذات رائحة حلوة إلى أدراجك للمساعدة في الحفاظ على رائحة غسيلك رائعة أثناء وضعها في غرفتك.

- استخدمي صودا الخبز لإمتصاص الروائح

طريقة أخرى سهلة لمنع الروائح الكريهة من التسرب إلى الغسيل هي استخدام صودا الخبز، فهو يحيد الروائح بدلاً من إخفائها، لذا فهي طريقة بسيطة للحفاظ على رائحة غسيلك جيدة بين الغسلات.