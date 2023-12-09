نصائح لمنع جفاف اليدين فى الشتاء.. عشان تحافظى على نعومتهما

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- Youm7) في فصل الشتاء يتزايد جفاف البشرة بشكل كبير جدًا، الأمر الذى يتسبب فى شعور المرأة بالإزعاج، لذلك تبحث عن طرق مختلفة تساعدها على تجنب ذلك، وهذه الطرق نستعرضها فى هذا التقرير، لتساعد على حماية اليد من الجفاف فى الشتاء، وفقًا لما جاء في موقع "healthline". نصائح لمنع جفاف اليد في فصل الشتاء ارتداء قفازات يدوية قومي بارتداء قفازات يدوية عند غسل الأطباق لكي تحافظين عليها من تأثير المواد الكيميائية للمنظفات، و الماء الساخن أوالبارد حيث تتسبب هذه المكونات فى جفاف اليدين.
مقشرات البشرة
يفضل أن تقومي بعمل مقشرات للبشرة من خلال تحضير كميات متساوية من القهوة والسكر وملعقة من العسل وقومي بخلط جميع المكونات واحصلي على عجينه ضعيها على اليد لمدة 20دقيقه ثم اشطفي اليد بماء فاتر. ترطيب اليدين قوميّ بترطيب اليدين بواسطة الكريمات المتاحة لديك أو قومي بصناعة مرطب في منزلك من العسل والزبادي ووضعها على اليدين وتركها عدة دقائق ثم غسل اليدين بالماء.
العناية باليدين
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