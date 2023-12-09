Sunday, 10 December 2023 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نصائح لمنع جفاف اليدين فى الشتاء.. عشان تحافظى على نعومتهما

12/9/2023 11:35:14 PM
(MENAFN- Youm7) في فصل الشتاء يتزايد جفاف البشرة بشكل كبير جدًا، الأمر الذى يتسبب فى شعور المرأة بالإزعاج، لذلك تبحث عن طرق مختلفة تساعدها على تجنب ذلك، وهذه الطرق نستعرضها فى هذا التقرير، لتساعد على حماية اليد من الجفاف فى الشتاء، وفقًا لما جاء في موقع "healthline". نصائح لمنع جفاف اليد في فصل الشتاء ارتداء قفازات يدوية قومي بارتداء قفازات يدوية عند غسل الأطباق لكي تحافظين عليها من تأثير المواد الكيميائية للمنظفات، و الماء الساخن أوالبارد حيث تتسبب هذه المكونات فى جفاف اليدين.
مقشرات البشرة يفضل أن تقومي بعمل مقشرات للبشرة من خلال تحضير كميات متساوية من القهوة والسكر وملعقة من العسل وقومي بخلط جميع المكونات واحصلي على عجينه ضعيها على اليد لمدة 20دقيقه ثم اشطفي اليد بماء فاتر. ترطيب اليدين قوميّ بترطيب اليدين بواسطة الكريمات المتاحة لديك أو قومي بصناعة مرطب في منزلك من العسل والزبادي ووضعها على اليدين وتركها عدة دقائق ثم غسل اليدين بالماء.

العناية باليدين








MENAFN09122023000132011024ID1107565006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث