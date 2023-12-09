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كيف ستنعكس مشروعات الهيدروجين على الاقتصاد المصري؟

12/9/2023 11:35:11 PM
(MENAFN- Youm7) تأتي مصر على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التي تهدف إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ، بنحو 23 مشروعًا (من إجمالي حوالي 73 مشروعًا في صناعة الهيدروجين على مستوى الوطن العربي).



من المتوقع أن تنعكس تلك المشروعات الموقعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع من بينها:



ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات.



تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة، وحماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، وذلك عن طريق سرعة ضم الهيدروجين الأخضر إلى مزيج الطاقة المصري واستخدامه في الصناعات المختلفة.



إنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات.



إنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا.



الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويا.



توفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44

ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.



من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين حوالي 7 مرات بحلول عام 2050 مما سيؤدي إلى توفير لمصر إمكانية الحصول على نسبة كبيرة من السوق الدولية للهيدروجين حوالي (8) وزيادة الناتج المحلي بحوالي 18 مليار دولار.


















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