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ما أكبر 4 دول تتصدر قائمة الأعلى استقبالا للصادرات المصرية عام 2022؟

12/9/2023 11:35:11 PM
(MENAFN- Youm7) رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصا ، تطور الصادرات المصرية إلى أهم الدول بنهاية عام 2022.





وقالت بيانات الجهاز إن تركيا جاءت في المرتبة الأولي لأهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 32.4 ٪ لتصل قيمتها إلى 4.0 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.0 مليار دولار لعام 2021.



وفي المرتبة الثانية جاءت إسبانيا بنسبة 7.4٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 105.8٪ لتصل قيمتها إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار لعام 2021، كما جاءت في المرتبة الثالثة إيطاليا بنسبة 6.5٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 17.3٪ لتصل قيمتهـا إلى 3.4 مليـار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9 مليار دولار لعام 2021.



وجاءت في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 4.8٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 12.3٪ لتصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار خلال عـام 2022 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2021.



وكانت النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2022، أظهرت أن إجمالي قيـمة صادرات مصر بلغت 52.1 مليار دولار عــام 2022 مقابـل
43.6 مليــار
دولار عــام 2021 بارتفـاع
بلغــت نسبته 19.4٪، وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.5
مليـار دولار عــام 2022 مقابل
32.6
مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته
9.0٪.



وبلغـت قيمــة الصـــادرات البتروليــة 16.6 مليــار دولار
عام 2022 مقابــل 11.0
مليار دولار عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته
50.1٪.



وبلغت أعلي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2022
في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها
41.2
٪ من جمـلة الصادرات المصرية، ثم الوقود حيث بلغت نسبتها 33.5% من جملة الصادرات المصرية، تليها سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 17.3 % من جملة الصادرات المصرية.












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