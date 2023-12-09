شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في القاهرة تكشف تطورات الأسعار في الأسواق

كشفت

شعبة الأسماك

فى الغرفة التجارية فى القاهرة، أن أسعار السمك فى مصر اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 تشهد استقرارا ملحوظا وسجل سعر كيلو البلطى 65 و71 جنيها للمقاس رقم 1 وبلغ سعر كيلو البلطى مقاس رقم 2 سعر 60 و66 جنيها والبلطى الأسوانى 20 إلى 60 جنيها وفيليه بطلى 40 إلى 200 جنيها فى سوق الجملة ويصل السعر النهائى للمستهلك بزيادة 10 إلى 15% عن سوق الجملة.





وسجل سعر القشر البياض من 80 إلى 120 جنيها والبيضاء الأملس من 60 إلى 100 جنيه والمكرونة من 57 إلى 67 جنيها للكيلو فى الجملة وسمك موسى 120 إلى 250 جنيها وبلغ سعر السبيط "كاليماري" من 220 إلى 320 جنيها وكابوريا 40 إلى 230 جنيها والمورجان من 55 إلى 60 جنيها.





وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 425 إلى 495 جنيها وجمبرى مقاس 1 من 310 إلى 390 جنيها وجمبرى مقاس 2 يسجل 220 إلى 300 جنيها وجمبرى 3 من 105 إلى 195 جنيها.



