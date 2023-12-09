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زيادة شبكة نقل الكهرباء بنسبة 150% فى 10 سنوات وتتحول لأقوى شبكات العالم

12/9/2023 11:35:11 PM
(MENAFN- Youm7) شهد قطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة طفرة غير مسبوقة خلال الـ 10 سنوات الماضية بشكل عام وبالنسبة لشبكة نقل الكهرباء بشكل خاص، حيث خصصت الدولة المصرية ما يقرب من 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء منذ يوليو 2014 وحتى الآن بنسبة زيادة تصل إلى 150% عن السابق.



و تمكنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم في الشبكة، مما ساهم في تحسين الاستجابة والاستقرار، وبفضل هذه التطورات، تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء، ونجح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.



وتعد شبكة نقل الكهرباء فى مصر حاليا تعمل وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية ، وهو ما جعلها تنجح فى القضاء على مشاكل أهالى الصعيد من الانقطاعات المتكررة الناتجة عن ضعف الجهد و تهالك خطوط النقل.












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