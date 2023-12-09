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يتناول القضية الفلسطينية.. افتتاح معرض عيد الكاريكاتير المصرى (صور)

12/9/2023 11:35:07 PM
(MENAFN- Youm7) افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، وعبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، ولطفي رؤوف سفير إندونيسيا بالقاهرة، معرض عيد الكاريكاتير المصر في نسخته الثالثة.
وتم افتتاح المعرض بحضور الدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، والفنان محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، وشريف جاد مدير النشاط الثقافي بالبيت الروسى، و شاو بين المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والدكتورة مى البطران عضو مجلس النواب السابق، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض، وأسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، ونخبة من فناني الكاريكاتير والفنانين التشكيليين.
بدأت احتفالية عيد الكاريكاتير المصري الثالث بافتتاح معرض الكاريكاتير بقاعتى نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، والذي يضم مجموعة من أعمال الفنان "زهدي العدوي" مؤسس الجمعية المصرية للكاريكاتير، إلى جانب ما يزيد على 140 عملاً من جيل الرواد حتى المعاصرين.
وحرص دكتور وليد قانوش، وسفير سلطنة عمان، وسفير أندونيسيا، أثناء تفقدهم للمعرض على زيارة القاعة التي تضم مجموعة من الأعمال الفنية والتي تتناول القضية الفلسطينية والتضامن مع أهلنا في فلسطين، إذ أن هذه النسخة من عيد الكاريكاتير تم إهدائها الي أشقائنا في غزة الصابرين والصامدين الذين يقهرون بصمودهم وصبرهم وتضحياتهم وشهدائهم وحشية المحتل.
كما تضمن حفل الافتتاح رسم بورتريهات لايف لجمهور وزوار المعرض بريشة شباب رسم مصر بقيادة الدكتور محمد حمدي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير.

الافتتاح
وفي ختام الحفل قام الفنان مصطفى الشيخ
بإعلان أسماء الفائزين بالجوائز فى مسابقة الكاريكاتير التي نظمتها الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع أسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، حيث فاز بالمركز الأول الفنان خالد صلاح، وحصل على المركز الثاني الفنان محمد فتحى، بينما حل في المركز الثالث الفنان حسني عباس، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الفنان خضر حسن، والفنان أحمد قاعود، وحصل الفنان البحريني علي الصميخ على درع الجمعية المصرية للكاريكاتير للتميز والعطاء.
وقام بتوزيع الجوائز على الفائزين الفنان محمد حاكم والفنان عمرو سليم والفنان فاروق موسى أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وأسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض والأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير.

يأتي المعرض في إطار الاحتفال بعيد الكاريكاتير المصري الثالث، وتنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، ويستمر حتى 16 ديسمبر 2023.
يشار إلى أن الجمعية المصرية للكاريكاتير اختارت يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدًا للكاريكاتير المصري والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، وسوف يكون العيد سنويًّا ليحكي للأجيال الجديدة دور هذا الفن في حياة المصريين ومدى عظمة تأثيره.

من المعرض








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