يتناول القضية الفلسطينية.. افتتاح معرض عيد الكاريكاتير المصرى (صور)

(MENAFN
- Youm7) افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، وعبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، ولطفي رؤوف سفير إندونيسيا بالقاهرة، معرض عيد الكاريكاتير المصر في نسخته الثالثة.
وتم افتتاح المعرض بحضور الدكتورة صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، والفنان محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، وشريف جاد مدير النشاط الثقافي بالبيت الروسى، و شاو بين المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والدكتورة مى البطران عضو مجلس النواب السابق، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض، وأسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، ونخبة من فناني الكاريكاتير والفنانين التشكيليين.
بدأت احتفالية عيد الكاريكاتير المصري الثالث بافتتاح معرض الكاريكاتير بقاعتى نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، والذي يضم مجموعة من أعمال الفنان "زهدي العدوي" مؤسس الجمعية المصرية للكاريكاتير، إلى جانب ما يزيد على 140 عملاً من جيل الرواد حتى المعاصرين.
وحرص دكتور وليد قانوش، وسفير سلطنة عمان، وسفير أندونيسيا، أثناء تفقدهم للمعرض على زيارة القاعة التي تضم مجموعة من الأعمال الفنية والتي تتناول القضية الفلسطينية والتضامن مع أهلنا في فلسطين، إذ أن هذه النسخة من عيد الكاريكاتير تم إهدائها الي أشقائنا في غزة الصابرين والصامدين الذين يقهرون بصمودهم وصبرهم وتضحياتهم وشهدائهم وحشية المحتل.
كما تضمن حفل الافتتاح رسم بورتريهات لايف لجمهور وزوار المعرض بريشة شباب رسم مصر بقيادة الدكتور محمد حمدي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير.
الافتتاح
وفي ختام الحفل قام الفنان مصطفى الشيخ
بإعلان أسماء الفائزين بالجوائز فى مسابقة الكاريكاتير التي نظمتها الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع أسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، حيث فاز بالمركز الأول الفنان خالد صلاح، وحصل على المركز الثاني الفنان محمد فتحى، بينما حل في المركز الثالث الفنان حسني عباس، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الفنان خضر حسن، والفنان أحمد قاعود، وحصل الفنان البحريني علي الصميخ على درع الجمعية المصرية للكاريكاتير للتميز والعطاء.
وقام بتوزيع الجوائز على الفائزين الفنان محمد حاكم والفنان عمرو سليم والفنان فاروق موسى أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وأسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض والأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير.
يأتي المعرض في إطار الاحتفال بعيد الكاريكاتير المصري الثالث، وتنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، ويستمر حتى 16 ديسمبر 2023.
يشار إلى أن الجمعية المصرية للكاريكاتير اختارت يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدًا للكاريكاتير المصري والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، وسوف يكون العيد سنويًّا ليحكي للأجيال الجديدة دور هذا الفن في حياة المصريين ومدى عظمة تأثيره.
من المعرض
MENAFN09122023000132011024ID1107565000
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.