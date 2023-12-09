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التوعية بالمشاركة فى الانتخابات على رأس أولويات قوافل قصور الثقافة بالدقهلية

12/9/2023 11:35:07 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت قرية كفر بداوى بمركز المنصورة، فعاليات القافلة الثقافية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيوني، بمبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وفي ضوء البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة، إذ بدأت الفعاليات بمحاضرة ثقافية بعنوان "انزل شارك" تحدثت بها الكاتبة الدكتورة سمية عودة حول رفع الوعي بأهمية الاستحقاق الرئاسي المقبل، وأهمية المشاركة فى الانتخابات، والأثر الإيجابى لهذه المشاركة على الفرد والمجتمع.

كما تناولت نظرة العالم لهذا الحدث المهم، كما تحدثت عن دور المرأة وتوعيتها لأسرتها بالمشاركة، وأهمية المشاركة في تعزيز الانتماء والوحدة والتضامن بين المواطنين كونها حق دستوري للجميع.


حملة توعية للمشاركة فى العملية الانتخابية

كما شهدت الفعاليات التى أقيمت بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، ورشة رسم وتلوين للأطفال ورسم على الوجه، واختتمت بفقره فنية لمسرح عرائس للفنان محمد قطامش.


حملة توعية بضروة المشاركة فى العملية الانتخابية




توعية بضروة المشاركة فى العملية الانتخابية

وتكثف هيئة قصور الثقافة أنشطتها التوعية بالعديد من المحافظات المصرية ضمن مبادرة "أنت الحياة" في سياق برامج العدالة الثقافية للوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء الوطن خاصة المناطق الأكثر احتياجا، كما تقدم برنامجا تثقيفيا للتوعية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية وتحث المواطنين على المشاركة الإيجابية بها.







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