للأطفال.. قصة لعبة هايك لـ محمد مندور تتناول التسامح الديني والمحبة

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن دار حابي للنشر قصة أطفال تحت عنوان "لعبة هايك" للكاتب محمد مندور، والتي من المقرر طرحها في معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الذى ينطلق أواخر شهر يناير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

قامت بتنفيذ رسومات القصة فنانة رسوم الأطفال الأرمنية الشهيرة نايرا أهارونيان، ضمن مشروع ثقافي مشترك مع الكاتب المصري محمد مندور، يشمل المشروع سلسلة قصص أطفال تهدف لنشر الثقافة الأرمينية ودعم التواصل الحضاري بين الأطفال العرب والأرمن.

وتدور أحداث السلسلة حول شخصية طفل أرميني يدعى هايك، وسوف تصدر القصتين الثانية والثالثة في عام ٢٠٢٤، وتتم طباعة السلسلة برعاية بطريركية الأرمن الأرثوذكس بمصر.

وتدور أحداث أولى اصدارات السلسلة قصة "لعبة هايك" حول طفل من أطفال المهجر الأرمني، يتمنى العودة و رؤية بلاد أجداده، رسم

"هايك" من حكايات والديه وجدته صورا لبلاده، وتتناول الأحداث خلال رحلات يقوم بها "هايك" بصحبة لعبته السحرية التي تنقله عير المكان في لمح البصر نحو المعالم السياحية والثقافية والطبيعية داخل أرمينيا. تتوالى الأحداث في رحلات هايك، لتصحب القراء بين وادي الزهور وديليجان و يريفان وجبال وكنائس أرمينيا، لتعرف الأطفال العرب بالثقافة الأرمينية.

كما تتناول القصة في واحدة من رحلات هايك داخل أرمينيا نموذج للتسامح الديني والمحبة التي دفعت الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات إلى التبرع لترميم كنيسة قديمة في أرمينيا، وتحولت بعدها إلى مزار سياحى قائم إلى اليوم، وهي واقعة حقيقية عززت من العلاقات الثقافية بين إمارة الشارقة وأرمينيا.

يقول مؤلف القصة محمد مندور : إن هذا الموقف حقيقي بالفعل، وقد أوردته ضمن سياق القصة لكي تصل رسالة التسامح والمحبة للقراء، فما فعله حاكم الشارقة نموذجا للتسامح بين المسلمين والمسيحيين، وهي قصة مسجلة أمام كنيسة ديليجان، باللغات الإنجليزية والعربية والأرمنية.

ويضيف محمد مندور : "إن رحلة هايك في بلاد أجداده تمثل حلم كل طفل من أطفال المهجر من مختلف الجنسيات.. الكل يحلم بالعودة.. فطعم الأوطان لا يضاهيها العيش في الخارج مهما كانت حلاوته".

يذكر أن محمد مندور صدر له عدة كتب وابحاث علمية محكمة، ومن مؤلفاته كتاب "حكاية عملات مصر والسودان" الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر 2014، وكتاب "ديانة القاهرة" عن دار المعارف المصرية 2016، وكتاب "سيمفونية البشر والحجر" عن دار بتانة 2017. كما شغل منصب المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة والمتحدث الرسمي بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، كما تم تعيينه عضوا بلجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٩م، وعضوا بلجنة تحكيم جائزة المبادرات الشبابية الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال أعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧، وعضو بعدد من اللجان الفنية والعلمية لعدة مؤتمرات ثقافية.