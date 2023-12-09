الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مائدة مستديرة احتفالاً باليوبيل الماسى

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- Youm7) تنظم لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان في المجلس الأعلى للثقافة ومقررها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، مائدة مستديرة بمناسبة مرور 75 عامًا على "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، وذلك اليوم الأحد 10 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر المجلس داخل ساحة دار الأوبرا.
وتأتى المائدة بمشاركة الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، ونيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى، المستشار بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، الدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، الإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، المستشارة رشا الشنواني
نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء، الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، المستشار نير عثمان
وزير العدل الأسبق، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ويديرها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.
ومن جهة أخرى أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن آخر موعد للتقدم لجائزة المبدع الصغير، في دورتها الرابعة، وهو يوم 31 ديسمبر المقبل، كما تم فتح القبول للمبدعين المصريين المقيمين بالخارج.
وتنقسم جائزة المبدع الصغير إلى فئتين عمريتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.
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