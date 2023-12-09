الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مائدة مستديرة احتفالاً باليوبيل الماسى

MENAFN - Youm7) تنظم لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان في المجلس الأعلى للثقافة ومقررها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، مائدة مستديرة بمناسبة مرور 75 عامًا على "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، وذلك اليوم الأحد 10 ديسمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر المجلس داخل ساحة دار الأوبرا.

وتأتى المائدة بمشاركة الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، ونيافة الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى، المستشار بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، الدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، الإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، المستشارة رشا الشنواني

نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، المستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب بدار الإفتاء، الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، المستشار نير عثمان

وزير العدل الأسبق، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ويديرها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.

ومن جهة أخرى أعلن المجلس الأعلى للثقافة، عن آخر موعد للتقدم لجائزة المبدع الصغير، في دورتها الرابعة، وهو يوم 31 ديسمبر المقبل، كما تم فتح القبول للمبدعين المصريين المقيمين بالخارج.

وتنقسم جائزة المبدع الصغير إلى فئتين عمريتين: الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع، حيث تبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.