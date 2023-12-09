الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة.. لقاءات متنوعة للتوعية بالمشاركة الانتخابية

MENAFN - Youm7) تتواصل فعاليات ملتقى الطفل بالغربية ومعرض سوهاج للكتاب ودورة الدراسات السينمائية ببورسعيد، وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقاف برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، والتى تستمر حتى الخميس المقبل 14 ديسمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات تنظيم عدة لقاءات تشهدها قصور الثقافة بالمحافظات، للتوعية بالمشاركة في الانتخابات، ضمن البرنامج المعد تحت عنوان "من أجل انتخابات تعبّر عن إرادة المصريين".

كما تنظم الهيئة عددا من الأنشطة بقصور الثقافة ببورسعيد، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، إلى جانب استكمال فعاليات دورة الدراسات السينمائية المتخصصة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" في مجالات السيناريو، التمثيل، المونتاچ، التصوير، والإخراج.

وفي مجالي السينما والمسرح، يقدم قصر السينما بجاردن سيتي الفيلم العربي "شماريخ" في عرض أول ضمن نشاط سينما الشعب، وذلك بأسعار مخفضة للجمهور.

كما تواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تقديم فعاليات حملة "ال16 يوما" لمناهضة العنف ضد المرأة بعدد من المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات منها حي الأسمرات بالقاهرة، ومدينة بشاير الخير (1-2) بالإسكندرية، إلى جانب الأنشطة المقدمة احتفالا بكل من اليوم العالمي للغة العربية، وذكرى ميلاد نجيب محفوظ، واليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، والعام الميلادي الجديد.

وفي محافظة الغربية، تستمر فعاليات ملتقى الطفل الأول للفنون بالمركز الثقافي بطنطا حتى 10 ديسمبر، وفي محافظة سوهاج تستمر مشاركة قصور الثقافة بأحدث الكتب والإصدارات في معرض الكتاب الأول، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب حتى 18 ديسمبر بنادي المحليات.

ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الورش الفنية منها

تعليم أساسيات الرسم والتصوير، تعليم الموسيقى والغناء، تصميم عرائس الجوانتي، والفن الشعبي، هذا إلى جانب ورش المشغولات اليدوية، وأساسيات الديكور.

كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مواجهة الإرهاب، التنمر، الهندسة الوراثية، التغيرات المناخية، التنشئة الاجتماعية للطفل، وغيرها.