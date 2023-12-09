ميتا تضع علامة مائية على المحتوى الذى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعى

MENAFN - Youm7) قالت شركة Meta ، الشركة الأم لفيس بوك وإنستجرام، إنها ستضيف علامة مائية غير مرئية إلى المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي ينتجه برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، فيما تعد هذه الميزة جزءًا من التطوير المسئول للشركة لأدوات الذكاء الاصطناعي وجهود السلامة والشفافية.

وقالت الشركة "تشير العديد من الصور التي تم إنشاؤها باستخدام أدواتنا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل فرص الخلط بين الأشخاص وبين المحتوى الذي أنشأه الإنسان، وقال ميتا: "في الأسابيع المقبلة، سنضيف علامة مائية غير مرئية إلى تجربة Imagine with Meta AI لزيادة الشفافية وإمكانية التتبع".

وأوضحت الشركة أيضًا أنه ستتم إضافة العلامة المائية غير المرئية بنموذج التعلم العميق، علاوة على ذلك، لا يمكن اكتشافه بالعين البشرية ولكن يمكن اكتشافه باستخدام النموذج المقابل.

وسيكون مرنًا لمعالجة الصور الشائعة، مما يعني أنه إذا كان هناك أي تغييرات على الصورة مثل الاقتصاص وتغيير اللون (السطوع والتباين وما إلى ذلك) وأكثر من ذلك، فلن يكون هناك أي تأثير على العلامة المائية.

Google وMicrosoft تستخدمان العلامات المائية

ويأتي هذا التطوير بعد أشهر من مطالبة شركات التكنولوجيا، بما في ذلك Meta وGoogle وMicrosoft العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالالتزام بمجموعة معينة من القواعد للتطوير المسؤول للتكنولوجيا وتنفيذها.

وفي أغسطس، أطلقت جوجل نسخة تجريبية من أداة SynthID لوضع العلامات المائية وتحديد الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتماما مثل أداة ميتا، تقوم التكنولوجيا بدمج علامة مائية رقمية مباشرة في بكسلات الصورة، مما يجعلها غير محسوسة للعين البشرية، ولكن يمكن اكتشافها لتحديد الهوية، وبالمثل، في شهر مايو، تعهدت شركة مايكروسوفت بإدخال علامة مائية للصور ومقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

Imagine مولد الصور

أعلنت شركة Meta أيضًا أنها تعمل على توسيع Imagine، وهي ميزة تحويل النص إلى صورة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، خارج نطاق الدردشات، مما يجعلها متاحة في الولايات المتحدة للبدء.

وبحسب الشركة "تتيح لك هذه التجربة المستقلة للهواة المبدعين إنشاء صور باستخدام تقنية من Emu، نموذج أساس الصورة الخاص بنا، وفي حين أن تجربة المراسلة الخاصة بنا مصممة لمزيد من المرح والتفاعلات ذهابًا وإيابًا، يمكنك الآن إنشاء صور مجانية على الويب أيضًا.