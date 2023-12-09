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دراسة: الذكاء الاصطناعى يمكنه نسخ مهارات التعلم الاجتماعى البشرية فى الوقت الفعلى

12/9/2023 11:35:04 PM
(MENAFN- Youm7) يعتمد الذكاء البشري بشكل كبير على اكتساب المعرفة من البشر الآخرين، والتي تراكمت عبر الزمن كجزء من تطورنا الثقافي، هذا النوع من التعلم الاجتماعي، المعروف في الأدب بالنقل الثقافي، يمكّننا من تقليد الأفعال والسلوكيات في الوقت الفعلي، ولكن هل يستطيع الذكاء الاصطناعي أيضًا تطوير مهارات التعلم الاجتماعي بنفس الطريقة؟



لطالما كان التعلم بالتقليد أسلوبًا تدريبيًا للذكاء الاصطناعي، حيث يتم توجيه الخوارزميات لمراقبة البشر وهم يكملون مهمة ثم يحاولون تقليدهم، لكن عادةً ما تحتاج أدوات الذكاء الاصطناعي إلى أمثلة متعددة والتعرض لكميات هائلة من البيانات لنسخ مدربها بنجاح.



وفي هذا الإطار، تزعم دراسة رائدة أجراها باحثون في شركة DeepMind أن عملاء الذكاء الاصطناعي يمكنهم أيضًا إظهار مهارات التعلم الاجتماعي في الوقت الفعلي، من خلال تقليد الإنسان في سياقات جديدة "دون استخدام أي بيانات بشرية تم جمعها مسبقًا".



على وجه التحديد، ركز الفريق على شكل معين من أشكال النقل الثقافي، المعروف باسم التعلم بالملاحظة أو التقليد (القليل)، والذي يشير إلى نسخ حركة الجسم، وفقا لما أوردته TheNextWeb.



أجرت شركة DeepMind تجربتها في بيئة محاكاة تسمى GoalCycle3D، وهو عالم افتراضي به تضاريس غير مستوية وممرات للمشاة وعقبات، كان على عملاء الذكاء الاصطناعي التنقل فيها.



لمساعدة الذكاء الاصطناعي على التعلم، استخدم الباحثون التعلم المعزز، وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بعمل بافلوف في هذا المجال، تعتمد هذه الطريقة على تقديم مكافآت على كل سلوك يسهل التعلم والنتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة، العثور على المسار الصحيح.



في المرحلة التالية، أضاف الفريق عملاء خبراء (إما مبرمجون أو يتحكم بهم الإنسان) يعرفون بالفعل كيفية التنقل في المحاكاة، حيث أدرك عملاء الذكاء الاصطناعي بسرعة أن أفضل طريقة للوصول إلى وجهتهم هي التعلم من الخبراء.



كانت ملاحظات الباحثين ذات شقين، أولاً، وجدوا أن الذكاء الاصطناعي لم يتعلم بشكل أسرع عند تقليد الخبراء فحسب، بل إنه طبق المعرفة التي اكتسبها على مسارات افتراضية أخرى.



ثانيًا، اكتشفت شركة DeepMind أن عملاء الذكاء الاصطناعي لا يزال بإمكانهم استخدام مهاراتهم الجديدة حتى في غياب الخبراء، وهو ما يشكل، وفقًا لمؤلفي الدراسة، مثالاً للتعلم الاجتماعي.



وبينما يشير المؤلفون إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فإنهم يعتقدون أن طريقتهم يمكن أن تمهد الطريق "للتطور الثقافي ليلعب دورًا خوارزميًا في تطوير الذكاء العام الاصطناعي". كما أنهم يتطلعون إلى مزيد من التعاون متعدد التخصصات بين مجالات الذكاء الاصطناعي وعلم النفس التطوري الثقافي.



على الرغم من مرحلته المبكرة، فإن اختراق DeepMind يمكن أن يكون له آثار كبيرة على صناعة الذكاء الاصطناعي، خاصة أن مثل هذا التقدم لديه القدرة على تقليل التدريب التقليدي المكثف للموارد للخوارزميات، مع زيادة قدراتها على حل المشكلات، كما أنه يثير مسألة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتعلم كيفية اكتساب العناصر الاجتماعية والثقافية للفكر البشري.














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