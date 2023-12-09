مايكروسوفت تبحث مشكلة إعادة تسمية الطابعات عشوائيا بنظام ويندوز

MENAFN - Youm7) يواجه ويندوز 10 وويندوز 11 مشكلة جديدة، حيث تقوم أنظمة التشغيل بإعادة تسمية الطابعات بشكل عشوائي إلى طابعات HP LaserJet، وأشار عملاق التكنولوجيا إلى أن المشكلة تؤثر على الأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل ويندوز 10 وويندوز 11 والتي تعمل بالتحديث 22H2. كيف تؤثر هذه المشكلة على المستخدمين

بسبب هذه المشكلة، تقوم الطابعات المتصلة بأجهزة ويندوز بتثبيت تطبيق HP Smart تلقائيًا وتتم إعادة تسميتها حتى لو لم تكن من أجهزة HP، وأكدت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها بدأت بالفعل التحقيق في هذه المشكلة.

تدعي مايكروسوفت أن المشكلة لا تنتج عن تحديث HP وتقترح الشركة أنها مشكلة في ويندوز بدلاً من ذلك، ومع ذلك، هذه المشكلة لا تتسبب في توقف الطابعات عن الطباعة، ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 / 11 مواصلة الطباعة، ولكن إذا حاول المستخدمون النقر نقرًا مزدوجًا على الطابعة، فقد يتلقون رسالة الخطأ "لا توجد مهام متاحة لهذه الصفحة".وفي مذكرة الدعم، تقول مايكروسوفت: "تمت ملاحظة بعض المشكلات المتعلقة بتكوينات الطابعة على أجهزة ويندوز التي يمكنها الوصول إلى متجر مايكروسوفت، وتقوم مايكروسوفت بالتحقيق في هذه المشكلة والتنسيق مع الشركاء لإيجاد حل، وتتم إعادة تسمية الطابعات كطابعات HP بغض النظر عن الشركة المصنعة لها، ويتم تسمية معظمها باسم طراز HP LaserJet M101-M106، وقد يتم أيضًا تغيير أيقونات الطابعة. الطابعات التي لا تتأثر

توجد بعض الحلول المؤقتة ويمكن تمكين الإعدادات لإيقاف إعادة تسمية الطابعات تلقائيًا، وعلى سبيل المثال، إذا قام مسؤول تكنولوجيا المعلومات بحظر استخدام متجر مايكروسوفت، فلن تتم إعادة تسمية الطابعات. في مثل هذه الحالات، لا يتم أيضًا تثبيت تطبيق HP Smart تلقائيًا.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ويندوز والطابعات مشكلات مع بعضهما البعض، وفي مارس 2021، تسبب تحديث ويندوز في ظهور شاشة زرقاء على بعض الطابعات على أجهزة الكمبيوتر، وتمكنت مايكروسوفت من حل المشكلة بسرعة.وبعد بضعة أشهر، ظهر خلل خطير لم يتم إصلاحه في خدمة ويندوز Print Spooler، وأدى إصلاح مشكلة الأمان هذه إلى توقف بعض الطابعات عن العمل تمامًا، ومن المتوقع أن يكون إصلاح مشكلة إعادة التسمية الأخيرة أقل تعقيدًا بكثير.