أبل تنضم إلى جوجل ومايكروسوفت وميتا في سباق الذكاء الاصطناعى

(MENAFN
- Youm7) في حين أن شركتي جوجل ومايكروسوفت تسيران على طول الطريق لتبني الذكاء الاصطناعي في منتجاتهما وخدماتهما، فقد ابتعدت شركة أبل بشكل أساسي عن استخدام الكلمة، ولكن يبدو أن هذا قد تغير قليلاً، حيث يقال إن صانع iPhone قد ينضم قريبًا إلى أقرانه في مجال التكنولوجيا في جلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي الإبداعية إلى أجهزة MacBooks.
ويقول تقرير صادر عن The Verge أن فريق أبحاث التعلم الآلي التابع للشركة قد أصدر إطار عمل للتعلم الآلي للمطورين لبناء نماذج تعمل بكفاءة على Apple Silicon، ويقال أيضًا أنها أصدرت مكتبة نماذج التعلم العميق، MLX Data.
وبحسب التقرير :"MLX هو إطار مصفوفة يشبه NumPy مصمم للتعلم الآلي الفعال والمرن على Apple silicon، مقدم لك من خلال أبحاث التعلم الآلي من Apple"، كما جاء في الوصف على GitHub، مع الإشارة إلى أن أطر العمل مثل PyTorch، وJax، وArrayFire ألهمت تصميم MLX. يُذكر أيضًا أن MLX لديه ما يكفي من القوة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مثل Meta's Llama، وقد يساعد إطار العمل بالإضافة إلى مكتبات النماذج في تشغيل العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السوق الآن. أبل متمسكة بسرد التعلم الآلي
ويقول التقرير أيضًا أن النماذج تركز على التعلم الآلي وليس تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي كان منافسو الشركة يعملون عليها. في الواقع، في أكتوب، ادعى مارك جورمان من بلومبرج أن المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل فوجئوا بطفرة الذكاء الاصطناعي المفاجئة "وكانوا يتدافعون منذ أواخر العام الماضي للتعويض عن الوقت الضائع".
ونقل جورمان عن شخص مطلع على الأمر قوله: "هناك الكثير من القلق بشأن هذا ويعتبر خطأً كبيرًا جدًا داخليًا"، وأضاف أن الشركة ربما تعمل على تطوير ميزات الذكاء الاصطناعي لأجهزة iPhone وiPad وغيرها.
علاوة على ذلك، زعمت بعض التقارير أن شركة آبل قامت بالفعل ببناء نموذج لغوي كبير يسمى Ajax وطرحت برنامج دردشة يسمى“Apple GPT” داخل الشركة لاختبار وظائفه.
بعد وقت قصير من العرض التقديمي لمؤتمر WWDC 2023، قال الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، إن لديه وجهة نظر مختلفة حول "ميزات الذكاء الاصطناعي" في منتجات Apple. وأشار إلى أن شركة آبل تدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها اليوم، ومع ذلك، فإن عامة الناس لا يفكرون بالضرورة في هذه الميزات على أنها ذكاء اصطناعي.
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