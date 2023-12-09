أبل تنضم إلى جوجل ومايكروسوفت وميتا في سباق الذكاء الاصطناعى

MENAFN - Youm7) في حين أن شركتي جوجل ومايكروسوفت تسيران على طول الطريق لتبني الذكاء الاصطناعي في منتجاتهما وخدماتهما، فقد ابتعدت شركة أبل بشكل أساسي عن استخدام الكلمة، ولكن يبدو أن هذا قد تغير قليلاً، حيث يقال إن صانع iPhone قد ينضم قريبًا إلى أقرانه في مجال التكنولوجيا في جلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي الإبداعية إلى أجهزة MacBooks.ويقول تقرير صادر عن The Verge أن فريق أبحاث التعلم الآلي التابع للشركة قد أصدر إطار عمل للتعلم الآلي للمطورين لبناء نماذج تعمل بكفاءة على Apple Silicon، ويقال أيضًا أنها أصدرت مكتبة نماذج التعلم العميق، MLX Data.وبحسب التقرير :"MLX هو إطار مصفوفة يشبه NumPy مصمم للتعلم الآلي الفعال والمرن على Apple silicon، مقدم لك من خلال أبحاث التعلم الآلي من Apple"، كما جاء في الوصف على GitHub، مع الإشارة إلى أن أطر العمل مثل PyTorch، وJax، وArrayFire ألهمت تصميم MLX. يُذكر أيضًا أن MLX لديه ما يكفي من القوة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مثل Meta's Llama، وقد يساعد إطار العمل بالإضافة إلى مكتبات النماذج في تشغيل العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السوق الآن. أبل متمسكة بسرد التعلم الآلي

ويقول التقرير أيضًا أن النماذج تركز على التعلم الآلي وليس تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي كان منافسو الشركة يعملون عليها. في الواقع، في أكتوب، ادعى مارك جورمان من بلومبرج أن المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل فوجئوا بطفرة الذكاء الاصطناعي المفاجئة "وكانوا يتدافعون منذ أواخر العام الماضي للتعويض عن الوقت الضائع".

ونقل جورمان عن شخص مطلع على الأمر قوله: "هناك الكثير من القلق بشأن هذا ويعتبر خطأً كبيرًا جدًا داخليًا"، وأضاف أن الشركة ربما تعمل على تطوير ميزات الذكاء الاصطناعي لأجهزة iPhone وiPad وغيرها.علاوة على ذلك، زعمت بعض التقارير أن شركة آبل قامت بالفعل ببناء نموذج لغوي كبير يسمى Ajax وطرحت برنامج دردشة يسمى“Apple GPT” داخل الشركة لاختبار وظائفه.بعد وقت قصير من العرض التقديمي لمؤتمر WWDC 2023، قال الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، إن لديه وجهة نظر مختلفة حول "ميزات الذكاء الاصطناعي" في منتجات Apple. وأشار إلى أن شركة آبل تدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها اليوم، ومع ذلك، فإن عامة الناس لا يفكرون بالضرورة في هذه الميزات على أنها ذكاء اصطناعي.