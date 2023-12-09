تطبيق Google Drive لسطح المكتب يحصل على تحديث جديد.. اعرف أبرز مميزاته

(MENAFN
- Youm7) عانى Google Drive ، في نوفمبر الماضي، من مشكلة في المزامنة أدت إلى فقدان الملفات وتسببت في حالة من الذعر بين المستخدمين، ونتيجة لذلك، اختفت أشهر وسنوات من ملفات Drive، وكانت المشكلة موجودة في إصدار Drive لسطح المكتب. أداة استعادة الملفات
قامت Google الآن بتحديث Drive لسطح المكتب إلى الإصدار 85.0.13.0. يعمل التحديث على إصلاح المشكلة من الإصدار السابق ويقدم أيضًا أداة جديدة مدمجة لاستعادة الملفات تتيح للمستخدمين العثور على تلك الملفات المفقودة واستعادتها.
كيف تعمل أداة الاسترداد الجديدة في Drive؟
يتميز Google Drive على سطح المكتب الآن بأداة استرداد تقوم بفحص محرك الأقراص بالكامل بحثًا عن الملفات المفقودة أو المحذوفة عن طريق الخطأ، حتى من المستخدمين وتسمح باستعادتها. يقوم بشكل أساسي باستعادة الملفات من النسخ الاحتياطية.
يقوم Drive أيضًا بإعلام المستخدمين بمجرد بدء عملية الاسترداد واكتمال العملية أيضًا. وأيضًا، يتم تخزين الملفات المستعادة في مجلد جديد بعنوان "Google Drive Recovery"، وسيتضمن هذا المجلد أيضًا الملفات التي لم تتم مزامنتها على Drive لسطح المكتب والتي نتجت عن خطأ في الإصدار السابق. مميزاتها
إذا كنت قد استخدمت أي أداة استرداد من قبل، فيجب أن تكون على دراية بحقيقة أنها ليست فعالة بنسبة 100%، ومع ذلك، تمتلك Google الحل الأصلي ونتوقع أن يعمل بشكل أكثر كفاءة نسبيًا مقارنة بحلول الطرف الثالث.
كما أضافت Google مركزًا للتعليقات لهذه الميزة بالذات في حالة عدم قدرة بعض المستخدمين على استخدامها أو أن الميزة لا تعمل كما هو متوقع. تشير صفحة الدعم الرسمية بوضوح إلى ما يلي: "إذا حاولت تشغيل أداة الاسترداد وواجهت مشكلات، فأرسل تعليقات عبر تطبيق Drive لسطح المكتب باستخدام علامة التصنيف "#DFD84" وتأكد من تحديد المربع لتضمين سجلات التشخيص".
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