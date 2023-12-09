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تطبيق Google Drive لسطح المكتب يحصل على تحديث جديد.. اعرف أبرز مميزاته

12/9/2023 11:35:03 PM
(MENAFN- Youm7) عانى Google Drive ، في نوفمبر الماضي، من مشكلة في المزامنة أدت إلى فقدان الملفات وتسببت في حالة من الذعر بين المستخدمين، ونتيجة لذلك، اختفت أشهر وسنوات من ملفات Drive، وكانت المشكلة موجودة في إصدار Drive لسطح المكتب. أداة استعادة الملفات

قامت Google الآن بتحديث Drive لسطح المكتب إلى الإصدار 85.0.13.0. يعمل التحديث على إصلاح المشكلة من الإصدار السابق ويقدم أيضًا أداة جديدة مدمجة لاستعادة الملفات تتيح للمستخدمين العثور على تلك الملفات المفقودة واستعادتها.

كيف تعمل أداة الاسترداد الجديدة في Drive؟

يتميز Google Drive على سطح المكتب الآن بأداة استرداد تقوم بفحص محرك الأقراص بالكامل بحثًا عن الملفات المفقودة أو المحذوفة عن طريق الخطأ، حتى من المستخدمين وتسمح باستعادتها. يقوم بشكل أساسي باستعادة الملفات من النسخ الاحتياطية.

يقوم Drive أيضًا بإعلام المستخدمين بمجرد بدء عملية الاسترداد واكتمال العملية أيضًا. وأيضًا، يتم تخزين الملفات المستعادة في مجلد جديد بعنوان "Google Drive Recovery"، وسيتضمن هذا المجلد أيضًا الملفات التي لم تتم مزامنتها على Drive لسطح المكتب والتي نتجت عن خطأ في الإصدار السابق. مميزاتها

إذا كنت قد استخدمت أي أداة استرداد من قبل، فيجب أن تكون على دراية بحقيقة أنها ليست فعالة بنسبة 100%، ومع ذلك، تمتلك Google الحل الأصلي ونتوقع أن يعمل بشكل أكثر كفاءة نسبيًا مقارنة بحلول الطرف الثالث.

كما أضافت Google مركزًا للتعليقات لهذه الميزة بالذات في حالة عدم قدرة بعض المستخدمين على استخدامها أو أن الميزة لا تعمل كما هو متوقع. تشير صفحة الدعم الرسمية بوضوح إلى ما يلي: "إذا حاولت تشغيل أداة الاسترداد وواجهت مشكلات، فأرسل تعليقات عبر تطبيق Drive لسطح المكتب باستخدام علامة التصنيف "#DFD84" وتأكد من تحديد المربع لتضمين سجلات التشخيص".





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