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الأسهم الأمريكية تسجل مكاسب

12/9/2023 11:34:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬الأسهم‭ ‬الأميركية‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬تتمكن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬تجنب‭ ‬الركود،‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬بيانات‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬تقريرين‭ ‬اقتصاديين‭ ‬متتاليين‭. ‬وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأنباء،‭ ‬اضطر‭ ‬تجار‭ ‬السندات‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬رهاناتهم‭ ‬على‭ ‬تخفيضات‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬2024،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬العائدات‭.‬

تسود‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬السوق‭ ‬الأميركية‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭: ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬تجعل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬أقل‭ ‬تخوفاً‭ ‬بشأن‭ ‬الهبوط‭ ‬الحاد،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬قد‭ ‬يضطر‭ ‬إلى‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬أعلى‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭. ‬فبالنسبة‭ ‬لسندات‭ ‬الخزانة،‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬تراجع‭ ‬رهانات‭ ‬التيسير‭ ‬الضخمة‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬السوق‭ ‬لتوقع‭ ‬بدء‭ ‬تحول‭ ‬سياسة‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬النقدية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أقربه‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭. ‬أمّا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الأسهم،‭ ‬فإن‭ ‬الشركات‭ ‬الأميركية‭ ‬ستستفيد‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬نمو‭ ‬الوظائف‭ ‬والاستهلاك‭.‬

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