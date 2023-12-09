السعودية تضخ 10 مليارات ريال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية، مؤكداً على أنها ستصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.
بدأت الأعمال في مشروع مدينة القدية -التي تعد أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة- عبر ضخ استثمارات تقارب 10 مليارات ريال سعودي بأعمال البناء في المدينة التي ستتألف من 60 ألف مبنى على مساحة 360 كم مربع وتحتضن أكثر من 600 ألف نسمة، وتوفر أكثر من 325 ألف فرصة عمل نوعية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية. وتستهدف «القدية» استقبال 48 مليون زيارة سنوياً، وزيادة إجمالي الناتج المحلي بحوالي 135 مليار ريال سعودي.
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