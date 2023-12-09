السعودية تضخ 10 مليارات ريال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلق‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المخطط‭ ‬الحضري‭ ‬لمدينة‭ ‬القدية‭ ‬والعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ستصبح‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬10‭ ‬اقتصاديات‭ ‬مدن‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

بدأت‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬القدية‭ -‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬لصندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭- ‬عبر‭ ‬ضخ‭ ‬استثمارات‭ ‬تقارب‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬بأعمال‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬ستتألف‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬مبنى‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬360‭ ‬كم‭ ‬مربع‭ ‬وتحتضن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬نسمة،‭ ‬وتوفر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬325‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬نوعية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭. ‬وتستهدف‭ ‬‮«‬القدية‮»‬‭ ‬استقبال‭ ‬48‭ ‬مليون‭ ‬زيارة‭ ‬سنوياً،‭ ‬وزيادة‭ ‬إجمالي‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬بحوالي‭ ‬135‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭.‬







