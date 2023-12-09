الحكومة الإلكترونية تعلن تدشين منصة البحرين للبيانات المفتوحة المحدثة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بعد‭ ‬نجاح‭ ‬الفترة‭ ‬التجريبية،‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهرين،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬تدشين‭ ‬منصة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬ >‭.‬ data ‭.‬ gov ‭.‬ bh ،‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬تطويرها‭ ‬وفقًا‭ ‬لأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬ومعايير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬المنصة‭ ‬يأتي‭ ‬متماشيًا‭ ‬ومحققًا‭ ‬لتطلعات‭ ‬الحكومة،‭ ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬التزامًا‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬تعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بتطوير‭ ‬المنصة،‭ ‬وضمان‭ ‬مواكبتها‭ ‬متطلبات‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البيانات‭ ‬والإحصاءات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬لكافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ودورها‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬ورسم‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬البحوث،‭ ‬والدراسات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وغيرها‭.‬

وحول‭ ‬أبرز‭ ‬مميزات‭ ‬المنصة‭ ‬المحدثة‭ ‬بيّن‭ ‬القائد‭ ‬أنها‭ ‬توفر‭ ‬ميزة‭ ‬تصنيف‭ ‬البيانات‭ ‬والبحث‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬واجهة‭ ‬الويب‭ ‬باستخدام‭ ‬واجهة‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات،‭ ‬وتتيح‭ ‬إمكانية‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬البيانات‭ ‬الوصفية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬وتجميعها‭ ‬وتصفيتها‭ ‬بشكل‭ ‬آنٍ،‭ ‬وتوفير‭ ‬ميزة‭ ‬معاينة‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬التفاعلي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجدول‭ ‬والرسم‭ ‬البياني‭ (‬ interactive ‭ ‬ viewers ‭)‬،‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬البيانات‭ ‬الجغرافية‭ ‬المكانية،‭ ‬وتوفير‭ ‬خرائط‭ ‬تفاعلية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مدعومة‭ ‬بالبيانات‭ ‬المكانية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬مميزات‭ ‬المنصة‭ ‬كذلك‭ ‬توفير‭ ‬خاصية‭ ‬تعقب‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬بيانات‭ (‬ Tracking ‭ ‬ changes ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحديد‭ ‬أكثر‭ ‬البيانات‭ ‬استخدامًا‭ ‬والاضافات‭ ‬الجديدة‭ ‬للبيانات‭ ‬وتواريخ‭ ‬تحديثها‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬فرز‭ ‬البيانات‭ ‬بحسب‭ ‬المؤسسة‭ ‬أو‭ ‬المجموعات،‭ ‬وإضافة‭ ‬سمات‭ ‬مخصصة‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬المنصة‭ ‬دون‭ ‬برمجة‭ (‬ Customization ‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيتيح‭ ‬إمكانية‭ ‬التعديل‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مبرمجين‭ ‬أو‭ ‬فنيين‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مزايا‭ ‬منصة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬أيضًا‭ ‬توفير‭ ‬واجهة‭ ‬برمجية‭ ‬لإنشاء‭ ‬أو‭ ‬إضافة‭ ‬أو‭ ‬ربط‭ ‬مع‭ ‬أنظمة‭ ‬خارجية‭ (‬ API ‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيمكن‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬ربط‭ ‬تطبيقاتها‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬مع‭ ‬المنصة،‭ ‬وتوفير‭ ‬خاصية‭ ‬تحميل‭ ‬وتخزين‭ ‬الملفات‭ ‬بالمنصة‭ ‬دون‭ ‬الاقتصار‭ ‬على‭ ‬ URL ،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬تنزيل‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬بحسب‭ ‬الحاجة،‭ ‬وتوفير‭ ‬مميزات‭ ‬مثل‭ ‬إنشاء‭ ‬مجموعات‭ ‬وإضافة‭ ‬مؤسسات‭ ‬جديدة‭ ‬بدون‭ ‬برمجة‭ ‬وتوفير‭ ‬ميزة‭ ‬لإدارة‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنصة‭ ‬وتوفير‭ ‬ميزة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مجموعة‭ ‬بيانات‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إنشاء‭ ‬مرئيات‭ ‬البيانات‭ ‬والرسوم‭ ‬البيانية‭ ‬والخرائط‭ ‬الجغرافية‭ (‬ Visualization ‭)‬،‭ ‬ودعم‭ ‬المحتوى‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية،‭ ‬وتخصيص‭ ‬مساحة‭ ‬لعرض‭ ‬آخر‭ ‬الأخبار‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبيانات‭ ‬المفتوحة‭.‬