الحكومة الإلكترونية تعلن تدشين منصة البحرين للبيانات المفتوحة المحدثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بعد نجاح الفترة التجريبية، التي استمرت على مدار شهرين، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد تدشين منصة البحرين للبيانات المفتوحة >. data . gov . bh ، التي جرى تطويرها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ومعايير الأمم المتحدة للبيانات المفتوحة.
وأكد أن تدشين المنصة يأتي متماشيًا ومحققًا لتطلعات الحكومة، كما يأتي التزامًا من الهيئة بتنفيذ تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بتطوير المنصة، وضمان مواكبتها متطلبات المرحلة الراهنة، منوها إلى أهمية البيانات والإحصاءات الرسمية في تحقيق التنمية والازدهار لكافة القطاعات الرئيسية في المملكة ودورها على صعيد اتخاذ القرارات ورسم السياسات والاستراتيجيات، وتنفيذ البحوث، والدراسات المختلفة، وغيرها.
وحول أبرز مميزات المنصة المحدثة بيّن القائد أنها توفر ميزة تصنيف البيانات والبحث من خلال واجهة الويب باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، وتتيح إمكانية البحث عن البيانات الوصفية ذات الصلة وتجميعها وتصفيتها بشكل آنٍ، وتوفير ميزة معاينة البيانات في الوضع التفاعلي، من خلال الجدول والرسم البياني ( interactive viewers )، والتعامل مع البيانات الجغرافية المكانية، وتوفير خرائط تفاعلية لمملكة البحرين مدعومة بالبيانات المكانية.
وأشار إلى أن من مميزات المنصة كذلك توفير خاصية تعقب التغييرات في مجموعة بيانات ( Tracking changes )، وذلك لتحديد أكثر البيانات استخدامًا والاضافات الجديدة للبيانات وتواريخ تحديثها مع إمكانية فرز البيانات بحسب المؤسسة أو المجموعات، وإضافة سمات مخصصة إلى موقع المنصة دون برمجة ( Customization )، وهو ما سيتيح إمكانية التعديل من غير الحاجة إلى مبرمجين أو فنيين.
وأوضح أن مزايا منصة البحرين للبيانات المفتوحة أيضًا توفير واجهة برمجية لإنشاء أو إضافة أو ربط مع أنظمة خارجية ( API )، وهو ما سيمكن الأفراد والمؤسسات الخاصة من ربط تطبيقاتها بشكل فوري مع المنصة، وتوفير خاصية تحميل وتخزين الملفات بالمنصة دون الاقتصار على URL ، إذ يمكن للمستخدم تنزيل عدد غير محدود من البيانات بحسب الحاجة، وتوفير مميزات مثل إنشاء مجموعات وإضافة مؤسسات جديدة بدون برمجة وتوفير ميزة لإدارة المستخدمين من خلال المنصة وتوفير ميزة لإنشاء مجموعة بيانات جديدة إلى جانب إنشاء مرئيات البيانات والرسوم البيانية والخرائط الجغرافية ( Visualization )، ودعم المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية، وتخصيص مساحة لعرض آخر الأخبار المتعلقة بالبيانات المفتوحة.
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