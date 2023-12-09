رئيس الجمارك يشارك في اجتماع لجنة السياسات العامة لمنظمة الجمارك العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك في الاجتماع الـ(89) للجنة السياسات العامة لمنظمة الجمارك العالمية، برئاسة السيد ايدورد كايسويتر رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية المنتخب، والذي عقد بمدينة فينيسيا بالجمهورية الإيطالية خلال الفترة 5 - 7 ديسمبر الجاري.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع المهمة، أبرزها: مراقبة الحدود، وتدقيق إجراءات المسافرين، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المسح البيئي المستخدم لإعداد الخطط الاستراتيجية القادمة لمنظمة الجمارك العالمية.
كما ناقش الاجتماع الخطة التنفيذية لعامي 2024-2025، وما توصل إليه فريق العمل المعني بالإحصائيات والتجارة الإلكترونية وكذلك خطة التحديث التي تقدمت بها منظمة الجمارك العالمية المنبثقة من موضوع الحوكمة، إلى جانب إعلان شعار منظمة الجمارك العالمية لعام 2024 لليوم العالمي للجمارك.
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