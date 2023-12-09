رئيس الجمارك يشارك في اجتماع لجنة السياسات العامة لمنظمة الجمارك العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شارك‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الـ‭(‬89‭) ‬للجنة‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الجمارك‭ ‬العالمية،‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬ايدورد‭ ‬كايسويتر‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬منظمة‭ ‬الجمارك‭ ‬العالمية‭ ‬المنتخب،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬بمدينة‭ ‬فينيسيا‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬5‭ - ‬7‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة،‭ ‬أبرزها‭: ‬مراقبة‭ ‬الحدود،‭ ‬وتدقيق‭ ‬إجراءات‭ ‬المسافرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬موضوع‭ ‬المسح‭ ‬البيئي‭ ‬المستخدم‭ ‬لإعداد‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬القادمة‭ ‬لمنظمة‭ ‬الجمارك‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لعامي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وما‭ ‬توصل‭ ‬إليه‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬المعني‭ ‬بالإحصائيات‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وكذلك‭ ‬خطة‭ ‬التحديث‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬منظمة‭ ‬الجمارك‭ ‬العالمية‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬موضوع‭ ‬الحوكمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إعلان‭ ‬شعار‭ ‬منظمة‭ ‬الجمارك‭ ‬العالمية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬لليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للجمارك‭.‬