((تمكين)) يدعم مشروع توسعة شركة أغطية الخليج وخلق فرص تدريبية ووظيفية للبحرينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بدعم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬تقوم‭ ‬مجموعة‭ ‬أبتار‭ ‬العالميّة‭ (‬ Aptar ‭ ‬ Group ‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تشكّل‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬وأضخم‭ ‬منتجي‭ ‬الأغطية‭ ‬المخصصة‭ ‬للمشروبات‭ ‬والسلع‭ ‬الغذائية‭ ‬ومنتجات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬صناعات‭ ‬الزياني‭ ‬لتوسعة‭ ‬شركة‭ ‬أغطية‭ ‬الخليج‭ ‬بهدف‭ ‬تصنيع‭ ‬منتجاتها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لخدمة‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭. ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬سيتم‭ ‬توظيف‭ ‬خبرات‭ ‬المؤسستين‭ ‬لتوسعة‭ ‬منشأة‭ ‬تصنيع‭ ‬شركة‭ ‬أغطية‭ ‬الخليج‭ ‬وتنمية‭ ‬أنشطتها‭. ‬

ويشمل‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬ستقدمه‭ ‬تمكين‭ ‬للمشروع‭ ‬تدريب‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬78 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬عمليات‭ ‬توريد‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬معدات‭ ‬المصنع‭ ‬وآلاته،‭ ‬مما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬حوالي‭ ‬20‭ ‬فرصة‭ ‬وظيفية‭ ‬جديدة‭ ‬للكفاءات‭ ‬الوطنيّة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬خمسة‭ ‬بحرينيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬العالمي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬التقني‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬أبتار‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تزويد‭ ‬المصنع‭ ‬بها‭.

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وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭): ‬‮«‬نحن‭ ‬نعتز‭ ‬بدورنا‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬توسع‭ ‬شركة‭ ‬أغطية‭ ‬الخليج‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬بين‭ ‬جهتين‭ ‬من‭ ‬روّاد‭ ‬الصناعة‭ ‬إقليميًا‭ ‬وعالميًا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجسّد‭ ‬التزامنا‭ ‬برعاية‭ ‬الابتكار‭ ‬وتحفيز‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬التصنيع‭ ‬البحريني‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسيّة‭ ‬وأحد‭ ‬أهم‭ ‬روافد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬مجموعة‭ ‬أبتار‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬منشأة‭ ‬تصنيع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار‭ ‬الخصبة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حزم‭ ‬الدعم‭ ‬المختلفة‭ ‬والكوادر‭ ‬الوطنيّة‭ ‬المؤهلة‭ ‬والتكاليف‭ ‬التشغيليّة‭ ‬التنافسيّة‭ ‬والسياسات‭ ‬الحكوميّة‭ ‬والأُطر‭ ‬التنظيميّة‭ ‬الجاذبة‭ ‬للأعمال،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬المنطقة‭ ‬وقربها‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الأسواق‭ ‬الاستهلاكيّة‭ ‬الإقليميّة‮»‬‭.‬

وتُعد‭ ‬شركة‭ ‬أغطية‭ ‬الخليج‭ ‬أحد‭ ‬رواد‭ ‬صناعة‭ ‬الأغطية‭ ‬للمشروبات‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬عملاؤها‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬عمالقة‭ ‬قطاع‭ ‬تصنيع‭ ‬المشروبات‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬توسعة‭ ‬أعمال‭ ‬شركة‭ ‬أغطية‭ ‬الخليج‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وإضافة‭ ‬منتجات‭ ‬جديدة‭ ‬واستحداث‭ ‬خطوط‭ ‬إنتاج‭ ‬إضافية‭. ‬وتستفيد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬السانحة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وعليه‭ ‬سيتم‭ ‬تصنيع‭ ‬منتجات‭ ‬أبتار‭ ‬محليًا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتصديرها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيساعد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬وتعزيز‭ ‬سلسلة‭ ‬الإمداد،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬التصنيع‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬قطاع‭ ‬التصنيع‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الرافدة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬14 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وينمو‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬وهو‭ ‬بذلك‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬قطاع‭ ‬غير‭ ‬نفطي‭ ‬مساهمةً‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬للمملكة‭. ‬وسيسهم‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬وظائف‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬واستقطاب‭ ‬تقنيات‭ ‬حديثة‭ ‬وصقل‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬صناعات‭ ‬الزيّاني‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتنا‭ ‬المحليّة‭ ‬وإمكانات‭ ‬مجموعة‭ ‬أبتار‭ ‬وريادتها‭ ‬العالميّة،‭ ‬سنتمكّن‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أنشطة‭ ‬شركة‭ ‬أغطية‭ ‬الخليج،‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬من‭ ‬1‭.‬5‭ ‬بليون‭ ‬غطاء‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬2‭.‬5‭ ‬بليون‭ ‬غطاء‭ ‬سنوياً،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬الابتكار‭ ‬والاستدامة‭ ‬والنمو‭ ‬للاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬ككل،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬بارز‭ ‬للتصنيع‭ ‬والتصدير‭. ‬إذ‭ ‬تقدم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فرصًا‭ ‬ممتازة‭ ‬للاستعاضة‭ ‬عن‭ ‬الاستيراد‭ ‬بمنتجات‭ ‬مُصنّعة‭ ‬محليًا،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السلع‭ ‬الاستهلاكيّة‭ ‬سريعة‭ ‬التداول‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬رفع‭ ‬وتيرة‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للتوظيف‭ ‬ولاسيما‭ ‬للداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬