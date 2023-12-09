الجامعة الخليجية تستعد لإطلاق المؤتمر الدولي الثاني للمحاسبة والمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تستعد الجامعة الخليجية لافتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمحاسبة والمالية يوم الأربعاء القادم، وذلك في القاعة الكبرى بمقر الجامعة الخليجية في سند، بحضور الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي، الأمين العام لمجلس التعليم العالي، ونائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي و بمشاركة 191 باحثا من مختلف دول العالم.
وفي هذا الصدد قال رئيس الجامعة الخليجية الأستاذ الدكتور مهند المشهداني إننا نعتز بمشاركة باحثين متخصصين من 31 دولة حول العالم، إضافة لأكاديميين مميزين ومسؤولين من الصناعة في مملكة البحرين منهم شركة بنفت. مبينًا أن هذا النوع من المؤتمرات يأتي بهدف تعزيز العلاقات بين المتخصصين العالميين والمحليين في هذا المجال، مما يساهم في رفع مستوى المعرفة والاطلاع على التجارب العالمية، إضافة لإبراز الخبرات المميزة الموجودة في مملكة البحرين.
وأشار المشهداني إلى أن «هذا المؤتمر يأتي استمرارًا لإنجازات الجامعة المتواصلة في مجال البحث العلمي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجامعة عملت بجهد كبير من أجل تعزيز ثقافة البحث العلمي في مختلف الأصعدة منها: إطلاق مجلات بحثية إضافة لتنظيم الجامعة لمجموعة من المنتديات والمؤتمرات الدولية خلال العام الأكاديمي الماضي بمشاركة مئات الباحثين من مختلف دول العالم مما عكس تنوعًا ثقافيًا ساهم في تبادل الخبرات والأفكار وتعزيز التواصل بين مختلف المتخصصين».
وأضاف المشهداني: أن هذا النوع من المؤتمرات يدعم مسيرة البحث العلمي وأثره التنموي في مملكة البحرين ويعكس اهتمام المملكة ومؤسساتها بالبيئة العلمية والإنجازات البحثية، إضافة لدعم الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتي أطلقها مجلس التعليم العالي، مبينًا أن الجامعة تستعد لإطلاق عدد من المؤتمرات والتي يمكن التقديم للمشاركة بها عبر موقع الجامعة الرسمي: https :// >. gulfuniversity . edu . bh /
ومن جانبه، قال رئيس قسم المحاسبة والمالية الدكتور مجيب سيف أن هذا المؤتمر سيستمر على مدى يومين متتاليين ويسعى لتوفير منصة للعلماء والمفكرين والمهنيين لتبادل خبراتهم في مجال المحاسبة والمالية واستخدام التكنولوجيا في خدمات المحاسبة والمالية.
كما بين الدكتور مجيب سيف أن المؤتمر سيضم عددا من المواضيع المهمة منها التحول الرقمي في المحاسبة والمالية، الاستدامة في المالية والاتجاهات المعاصرة في مجال المحاسبة، وكذلك العوامل المؤثرة على جودة التدقيق، وأثر النظام المحاسبي الآلي على عملية التدقيق في القطاع المصرفي في مملكة البحرين، ومفهوم المحاسبة في المعاملات الإسلامية العالمية، والرقمنة وآثارها الضريبية: في المملكة المتحدة والمجر والصين، وغيرها من الموضوعات المتنوعة.
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