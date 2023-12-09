الجامعة الخليجية تستعد لإطلاق المؤتمر الدولي الثاني للمحاسبة والمالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تستعد‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬لافتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الثاني‭ ‬للمحاسبة‭ ‬والمالية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬الكبرى‭ ‬بمقر‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬سند،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتورة‭ ‬ديانا‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الجهرمي،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬و‭ ‬بمشاركة‭ ‬191‭ ‬باحثا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الخليجية‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬مهند‭ ‬المشهداني‭ ‬إننا‭ ‬نعتز‭ ‬بمشاركة‭ ‬باحثين‭ ‬متخصصين‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬إضافة‭ ‬لأكاديميين‭ ‬مميزين‭ ‬ومسؤولين‭ ‬من‭ ‬الصناعة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬منهم‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭. ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المتخصصين‭ ‬العالميين‭ ‬والمحليين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬المعرفة‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬العالمية،‭ ‬إضافة‭ ‬لإبراز‭ ‬الخبرات‭ ‬المميزة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشار‭ ‬المشهداني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬يأتي‭ ‬استمرارًا‭ ‬لإنجازات‭ ‬الجامعة‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬عملت‭ ‬بجهد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬منها‭: ‬إطلاق‭ ‬مجلات‭ ‬بحثية‭ ‬إضافة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الجامعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المنتديات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الماضي‭ ‬بمشاركة‭ ‬مئات‭ ‬الباحثين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬مما‭ ‬عكس‭ ‬تنوعًا‭ ‬ثقافيًا‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والأفكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬المتخصصين‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬المشهداني‭: ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬يدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬وأثره‭ ‬التنموي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ويعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬المملكة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬بالبيئة‭ ‬العلمية‭ ‬والإنجازات‭ ‬البحثية،‭ ‬إضافة‭ ‬لدعم‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتي‭ ‬أطلقها‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تستعد‭ ‬لإطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬التقديم‭ ‬للمشاركة‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬الجامعة‭ ‬الرسمي‭: ‬ https ‭://‬ >‭.‬ gulfuniversity ‭.‬ edu ‭.‬ bh ‭/‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬مجيب‭ ‬سيف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيستمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬متتاليين‭ ‬ويسعى‭ ‬لتوفير‭ ‬منصة‭ ‬للعلماء‭ ‬والمفكرين‭ ‬والمهنيين‭ ‬لتبادل‭ ‬خبراتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمالية‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمالية‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬الدكتور‭ ‬مجيب‭ ‬سيف‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬منها‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمالية،‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬المالية‭ ‬والاتجاهات‭ ‬المعاصرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المحاسبة،‭ ‬وكذلك‭ ‬العوامل‭ ‬المؤثرة‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬التدقيق،‭ ‬وأثر‭ ‬النظام‭ ‬المحاسبي‭ ‬الآلي‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومفهوم‭ ‬المحاسبة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الإسلامية‭ ‬العالمية،‭ ‬والرقمنة‭ ‬وآثارها‭ ‬الضريبية‭: ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والمجر‭ ‬والصين،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتنوعة‭.‬