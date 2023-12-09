اجتماع مجلس إدارة بابكو للاستكشاف والإنتاج يستعرض مبادرات تحسين الأداء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ترأس المهندس فيصل محمد المحروس، رئيس مجلس إدارة شركة بابكو للاستكشاف والانتاج – إحدى الشركات التابعة لشركة «بابكو انرجيز» – وقائع اجتماع مجلس الإدارة بمقر الشركة الواقع في منطقة الرمامين بمملكة البحرين لاستعراض أداء الشركة عن الربع الأخير من العام الحالي 2023.
وفي مستهل الاجتماع رفع المهندس فيصل المحروس اسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة - ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، رئيس مجلس إدارة شركة «بابكو انرجيز» – حفظه الله ورعاه، مثمناً عاليا الدعم الفعال والمتواصل لمسيرة شركة بابكو للاستكشاف والانتاج، ومعاهداً الجميع على التزام مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين على بذل قصارى جهدهم في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، ومؤازرة جهود ومبادرات التنمية المستدامة، وفق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها.
وخلال الاجتماع، استعرض المجلس أداء شركة بابكو للاستكشاف والانتاج خلال العام الحالي، فضلاً عن بحث ومناقشة عمليات إعادة البيع في عام 2023، والذي شهد نجاح الشركة في تلبية أهداف الإنتاج المنشودة في النفط والغاز فيما يخص جوانب الصحة والسلامة والبيئة.
كما تطرق الاجتماع إلى أداء الشركة خلال الربع الأخير من العام الحالي، فيما يخص مشاريع وخطط الاستكشاف، واستمرار معدلات إنتاج النفط والغاز وفق الخطة الموضوعة، مع التزام الشركة المتواصل بتطبيق أعلى مستويات ومعايير الصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب حماية البيئة وترشيد التكلفة.
وفي ختام الاجتماع أعرب المهندس فيصل المحروس عن جزيل الشكر والتقدير لمجلس إدارة شركة بابكو للاستكشاف والانتاج، الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة، مشيداً بإخلاصهم وتفانيهم في دعم خطط وبرامج الشركة من أجل تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، وتحقيق الغايات المنشودة والأهداف المرسومة، وفق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها.
MENAFN09122023000055011008ID1107564983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.