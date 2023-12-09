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اجتماع مجلس إدارة بابكو للاستكشاف والإنتاج يستعرض مبادرات تحسين الأداء

12/9/2023 11:34:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ترأس‭ ‬المهندس‭ ‬فيصل‭ ‬محمد‭ ‬المحروس،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والانتاج‭ ‬ ‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬انرجيز‮»‬‭ ‬ ‭ ‬وقائع‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بمقر‭ ‬الشركة‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرمامين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستعراض‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭. ‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬رفع‭ ‬المهندس‭ ‬فيصل‭ ‬المحروس‭ ‬اسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ - ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ - ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ - ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬انرجيز‮»‬‭ ‬ ‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬مثمناً‭ ‬عاليا‭ ‬الدعم‭ ‬الفعال‭ ‬والمتواصل‭ ‬لمسيرة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والانتاج،‭ ‬ومعاهداً‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ومؤازرة‭ ‬جهود‭ ‬ومبادرات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وفق‭ ‬رؤى‭ ‬وتوجهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬ورعاها‭. ‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬أداء‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والانتاج‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬بحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬أهداف‭ ‬الإنتاج‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬جوانب‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬والبيئة‭.

كما‭ ‬تطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬مشاريع‭ ‬وخطط‭ ‬الاستكشاف،‭ ‬واستمرار‭ ‬معدلات‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬وفق‭ ‬الخطة‭ ‬الموضوعة،‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬المتواصل‭ ‬بتطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬ومعايير‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬والبيئة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬وترشيد‭ ‬التكلفة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬فيصل‭ ‬المحروس‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والانتاج،‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬بالشركة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بإخلاصهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الغايات‭ ‬المنشودة‭ ‬والأهداف‭ ‬المرسومة،‭ ‬وفق‭ ‬رؤى‭ ‬وتوجهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬ورعاها‭. ‬

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