((آبل)) تطور هواتف آيفون بشاشة كاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعمل شركة آبل بالتعاون مع شركائها على تطوير هواتف آيفون بشاشة كاملة مع كاميرا مخفية تحت الشاشة.
ووفقًا لما ذكرته منصة The Elec الكورية الجنوبية، فإن شركة LG Innotek بدأت عمليات التطوير الأولى للكاميرا المخفية تحت الشاشة، لإضافة الكاميرا الأمامية من دون ثقب واضح في الشاشة.
ويشكل تطوير «الكاميرا تحت الشاشة» تحديًا كبيرًا؛ لأنها ترسل ضوءًا أقل لمستشعر الكاميرا، حيث يُفقد بعض الضوء في أثناء مروره عبر لوحة الشاشة قبل وصوله إلى عدسة الكاميرا، مما قد يؤدي إلى تدهور جودة الصورة وتأثر درجة سطوعها.
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