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((آبل)) تطور هواتف آيفون بشاشة كاملة

12/9/2023 11:34:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعمل‭ ‬شركة‭ ‬آبل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائها‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬هواتف‭ ‬آيفون‭ ‬بشاشة‭ ‬كاملة‭ ‬مع‭ ‬كاميرا‭ ‬مخفية‭ ‬تحت‭ ‬الشاشة‭.‬

ووفقًا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬منصة‭ ‬ The ‭ ‬ Elec ‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬فإن‭ ‬شركة‭ ‬ LG ‭ ‬ Innotek ‭ ‬بدأت‭ ‬عمليات‭ ‬التطوير‭ ‬الأولى‭ ‬للكاميرا‭ ‬المخفية‭ ‬تحت‭ ‬الشاشة،‭ ‬لإضافة‭ ‬الكاميرا‭ ‬الأمامية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ثقب‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬الشاشة‭.‬

ويشكل‭ ‬تطوير‭ ‬‮«‬الكاميرا‭ ‬تحت‭ ‬الشاشة‮»‬‭ ‬تحديًا‭ ‬كبيرًا؛‭ ‬لأنها‭ ‬ترسل‭ ‬ضوءًا‭ ‬أقل‭ ‬لمستشعر‭ ‬الكاميرا،‭ ‬حيث‭ ‬يُفقد‭ ‬بعض‭ ‬الضوء‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬مروره‭ ‬عبر‭ ‬لوحة‭ ‬الشاشة‭ ‬قبل‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬عدسة‭ ‬الكاميرا،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تدهور‭ ‬جودة‭ ‬الصورة‭ ‬وتأثر‭ ‬درجة‭ ‬سطوعها‭.‬

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