أين اختفت العملات المشفرة العربية؟!ماذا وراء تجاوز البيتكوين عتبة الـ41 ألف دولار؟؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أثارت‭ ‬الهزة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬منصة‭ ‬تداول‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬أو‭ ‬المشفرة‭ ‬للبيتكوين،‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬‭ ‬ Binance ،‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تطول‭ ‬آثارها‭ ‬قطاع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬انهارت‭ ‬بورصة‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬‮«‬إف‭ ‬تي‭ ‬إكس‮»‬ FTX ‭ ‬،‭ ‬لتحل‭ ‬محلها‭ ‬منصة‭ ‬‮»‬بينانس‮«‬،‭ ‬لتجد‭ ‬نفسها‭ ‬بدورها‭ ‬وسط‭ ‬محنة‭ ‬بسبب‭ ‬بعض‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬الأمريكية‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية،‭ ‬غادر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬وقامت‭ ‬البورصة‭ ‬بتسريح‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1500‭ ‬موظف،‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لخفض‭ ‬التكاليف‭ ‬والاستعداد‭ ‬لانخفاض‭ ‬الأعمال‭.‬

وبينما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬منصة‭ ‬بينانس‭ ‬هي‭ ‬المسيطرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬فإن‭ ‬هيمنتها‭ ‬تتضاءل‭ ‬و«تنهار‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬هل‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أننا‭ ‬قد‭ ‬نشهد‭ ‬نهاية‭ ‬لحقبة‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬التي‭ ‬تصدرت‭ ‬عناوين‭ ‬الأخبار‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بتذبذب‭ ‬أسعارها؟‭ ‬وأين‭ ‬اختفت‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬مؤخراً؟

مستقبل‭ ‬ضبابي

يقول‭ ‬أوز‭ ‬سلطان،‭ ‬خبير‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬وأمن‭ ‬المعلومات،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬‭ ‬استغنت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬موظف‭ ‬من‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬العالمية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تعرضت‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬ضربات‭ ‬القرصنة‭ ‬واختراق‭ ‬لبروتكول‭ ‬ DeFi ‭ ‬ Curve ‭ ‬ Finance 1‭. ‬

ويشير‭ ‬سلطان‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬الحرة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬هيئة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والبورصات‭ ‬وقف‭ ‬أي‭ ‬‮«‬موافقة‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬المنصة‭ ‬للتداول،‭ ‬ورفض‭ ‬قاض‭ ‬فيدرالي‭ ‬ذلك‭ ‬يجعل‭ ‬التوقعات‭ ‬بشأن‭ ‬المنصة‭ ‬أكثر‭ ‬ضبابية‮»‬‭.‬

وفازت‭ ‬شركة‭ ‬ Grayscale ‭ ‬ Investments ‭ ‬ LLC ،‭ ‬التابعة‭ ‬لبينانس،‭ ‬بمعركة‭ ‬قانونية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬لإطلاق‭ ‬صندوق‭ ‬بيتكوين‭ ‬متداول‭ ‬في‭ ‬البورصة‭.‬

ومثل‭ ‬الانتصار‭ ‬القضائي‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والبورصات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬استئناف‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬قضاة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬لحظة‭ ‬فاصلة‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بلومبيرغ‮»‬‭.‬

ويوضح‭ ‬الخبير‭ ‬أن‭ ‬بيع‭ ‬وحدة‭ ‬الأعمال‭ ‬الروسية‭ ‬التابعة‭ ‬لـ«بينانس‮»‬‭ ‬كان‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬المنصة‭ ‬للاستجابة‭ ‬للتهديدات‭ ‬المتزايدة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يقر‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬بيع‭ ‬الوحدة‭ ‬الأعمال‭ ‬الروسية‭ ‬إلى‭ ‬ CommEx ‭ ‬يخفف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬المنصة‮»‬‭.‬

يتوقع‭ ‬رولاند‭ ‬أبي‭ ‬نجم،‭ ‬مستشار‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬المعلومات‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬أن‭ ‬انهيار‭ ‬المنصة‭ ‬ليس‭ ‬قريبا‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬أو‭ ‬يومين،‭ ‬لأنها‭ ‬تعدّ‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المنصات‭ ‬المتخصصة‭.‬

ويقول‭ ‬أبي‭ ‬نجم‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬الحرة‮»‬‭ ‬إن‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬أخذت‭ ‬‮«‬قيمتها‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمونها،‭ ‬وتم‭ ‬استخدام‭ ‬مؤثرين‭ ‬من‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وشخصيات‭ ‬مثل‭ ‬إلون‭ ‬ماسك‭ ‬للترويج‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬بينانس‭ ‬تتعامل‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬جميع‭ ‬المعاملات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬شراء‭ ‬وبيع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬بانخفاض‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬وفقا‭ ‬لمزود‭ ‬البيانات‭ ‬‮«‬كايكو‮»‬‭ (‬ Kaiko ‭).‬

ووفقا‭ ‬للصحيفة،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬لبينانس‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬هائلة‭ ‬على‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬البورصة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭.‬

ويقول‭ ‬المنخرطون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬والمراقبون‭ ‬إن‭ ‬البورصات‭ ‬الأخرى‭ ‬ستملأ‭ ‬الفراغ‭ ‬إذا‭ ‬انهارت‭ ‬منصة‭ ‬بينانس،‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير،‭ ‬إذ‭ ‬يرجحون‭ ‬أن‭ ‬تنكمش‭ ‬السيولة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬بشكل‭ ‬حادّ‭.‬

وصرح‭ ‬أحد‭ ‬المتداولين‭ ‬المؤسسيين‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬شركته‭ ‬أجرت‭ ‬تدريبات‭ ‬لسحب‭ ‬أصولها‭ ‬من‭ ‬بينانس‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الانهيار‭.‬

وتعهدت‭ ‬المؤسِّسة‭ ‬المشاركة‭ ‬وكبيرة‭ ‬مسؤولي‭ ‬التسويق‭ ‬في‭ ‬بينانس،‭ ‬يي‭ ‬هي،‭ ‬بالتغلب‭ ‬على‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة،‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬الصحيفة‭: ‬‮«‬كل‭ ‬معركة‭ ‬هي‭ ‬حالة‭ ‬حياة‭ ‬أو‭ ‬موت،‭ ‬والشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬هزيمتنا‭ ‬هو‭ ‬أنفسنا،‭ ‬لقد‭ ‬فزنا‭ ‬مرات‭ ‬لا‭ ‬تعدّ‭ ‬ولا‭ ‬تحصى،‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وتعتبر‭ ‬بينانس‭ ‬مستثمرا‭ ‬مؤثرا‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬التابعة‭ ‬لجهات‭ ‬خارجية‭ ‬وخارجها‭. ‬استثمرت‭ ‬بينانس‭ ‬في‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬المعروفة‭ ‬سابقًا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭. ‬ويعد‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لبينانس،‭ ‬تشانغبينغ‭ ‬زاو،‭ ‬أو‭ ‬‮«‬سي‭ ‬زد‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يعرفه‭ ‬متابعوه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬8‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬أكس‮»‬،‭ ‬الوجه‭ ‬الأكبر‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصحيفة‭ ‬‮«‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭ ‬للقطاع‭ ‬إذا‭ ‬اختفت‭ ‬بينانس،‭ ‬نظرا‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬قدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‮»‬‭.‬

وأجرت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأمريكية‭ ‬تحقيقا‭ ‬استمر‭ ‬سنوات‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬جنائية‭ ‬لبينانس‭ ‬وزاو،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬غرامات‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكره‭ ‬أشخاص‭ ‬مطلعون‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬للصحيفة‭.‬

هل‭ ‬ينهار‭ ‬قطاع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة

يتوقع‭ ‬أبي‭ ‬نجم‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬الحرة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬انهيار‭ ‬محتمل‭ ‬للمنصة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬لأنه‭ ‬بحسبه‭ ‬تتجه‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بسبب‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬تبييض‭ ‬الأموال‭ ‬والتهرب‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬وغياب‭ ‬الرقابة‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬سينهار‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬أصلا‭ ‬هذه‭ ‬العملات‭ ‬ستعود‭ ‬بدون‭ ‬قيمة‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‮»‬‭.‬

وتواجه‭ ‬منصة‭ ‬بينانس‭ ‬أيضا‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والبورصات‭ ‬تزعم‭ ‬أنها‭ ‬وزاو‭ ‬يعملان‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وسط‭ ‬مزاعم‭ ‬بشأن‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬أموال‭ ‬العملاء‭. ‬واعترفت‭ ‬الشركة‭ ‬بأخطاء‭ ‬الماضي‭ ‬لكنها‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬أموال‭ ‬العملاء‭ ‬آمنة‭ ‬وإنها‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالامتثال‭ ‬للقواعد‭ ‬والأحكام‭.‬

يقول‭ ‬سلطان‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬للحرة‭ ‬إن‭ ‬الاختبار‭ ‬الكبير‭ ‬لقطاع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬في‭ ‬تقلبات‭ ‬السوق‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب،‭ ‬ولا‭ ‬تصفية‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬الروسية‭ ‬التابعة‭ ‬بسبب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والعقوبات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬الأوكراني،‭ ‬بل‭ ‬الاختبار‭ ‬سيكون‭ ‬عملات‭ ‬رقمية‭ ‬للبنوك‭ ‬المركزية،‭ ‬وهي‭ ‬المستقبل‭.‬

ويتابع‭: ‬‮«‬لأن‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬ “ المشروعة ” ،‭ ‬ما‭ ‬يرجح‭ ‬احتمالية‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬انكماشا‭ ‬قصير‭ ‬الأجل‭ ‬إلى‭ ‬متوسط‭ ‬الأجل‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬البيتكوين‭ ‬ومعظم‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‮»‬‭.‬

وسجلت‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬تذبذبا‭ ‬في‭ ‬أسعارها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬تراجعت‭ ‬عملة‭ ‬‮«‬البيتكوين‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭ ‬بالمائة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستعيد‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬عافيتها‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭.‬

وأتى‭ ‬الانخفاض‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬‮«‬بيتكوين‮»‬‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تحذيرات‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬وإعلان‭ ‬ماسك‭ ‬أن‭ ‬شركته‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬تيسلا‭ ‬ستتوقف‭ ‬عن‭ ‬قبول‭ ‬هذه‭ ‬العملة‭ ‬كوسيلة‭ ‬دفع‭.‬

انتعاش‭ ‬‮«‬بيتكوين‮»‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬شهد‭ ‬عملة‭ ‬البيتكوين‭ ‬انتعاشًا‭ ‬ملحوظاً،‭ ‬بحيث‭ ‬تجاوزت‭ ‬مؤخراً‭ ‬سقف‭ ‬الـ41‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭. ‬وتقدّر‭ ‬الزيادة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بنسبة‭ ‬150‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭.‬

وشهدت‭ ‬عملة‭ ‬البيتكوين‭ ‬مسارًا‭ ‬مضطربًا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬قيمتها،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬5 , 000‭ ‬دولار‭ ‬وسط‭ ‬الجائحة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬68 , 000‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬انخفضت‭ ‬قيمتها‭ ‬لاحقًا‭ ‬بسبب‭ ‬رفع‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬وانهيار‭ ‬شركة‭ ‬ FTX ‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬التضخم‭ ‬واجهت‭ ‬البنوك‭ ‬ذات‭ ‬التوجه‭ ‬التكنولوجي‭ ‬صعوبات‭ ‬وتحديات‭ ‬عديدة،‭ ‬وأظهر‭ ‬المستثمرون‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬اهتمامًا‭ ‬بعملة‭ ‬البيتكوين‭.‬

تُعزى‭ ‬الزيادة‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬البيتكوين‭ ‬بصورة‭ ‬أساسية‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬صناديق‭ ‬تداول‭ ‬البيتكوين‭ (‬ ETFs ‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يسهل‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الموافقة‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬صناديق‭ ‬تداول‭ ‬البيتكوين‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬مجموعة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المستثمرين،‭ ‬فإن‭ ‬التأثير‭ ‬الدقيق‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬عملة‭ ‬البيتكوين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬غير‭ ‬مؤكد‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬الإيجابية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬الاعتراف‭ ‬بأن‭ ‬استثمارات‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬كبيرة‭.‬

وواجه‭ ‬القطاع‭ ‬اضطرابات‭ ‬عدة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬هزة‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬استمرار‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬قد‭ ‬أتاح‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬للسوق‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بأن‭ ‬أسواق‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬ FTX ‭. ‬كان‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬السيولة‭ ‬وتكثيف‭ ‬تقلب‭ ‬الأسعار‭. ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كتابة‭ ‬هذا‭ ‬التقرير،‭ ‬بلغ‭ ‬سعر‭ ‬البيتكوين‭ ‬41 , 650‭ ‬دولارًا‭.‬