Sunday, 10 December 2023 10:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أين اختفت العملات المشفرة العربية؟!ماذا وراء تجاوز البيتكوين عتبة الـ41 ألف دولار؟؟

12/9/2023 11:34:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أثارت‭ ‬الهزة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬منصة‭ ‬تداول‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬أو‭ ‬المشفرة‭ ‬للبيتكوين،‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬‭ ‬ Binance ،‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تطول‭ ‬آثارها‭ ‬قطاع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬انهارت‭ ‬بورصة‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬‮«‬إف‭ ‬تي‭ ‬إكس‮»‬ FTX ‭ ‬،‭ ‬لتحل‭ ‬محلها‭ ‬منصة‭ ‬‮»‬بينانس‮«‬،‭ ‬لتجد‭ ‬نفسها‭ ‬بدورها‭ ‬وسط‭ ‬محنة‭ ‬بسبب‭ ‬بعض‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬الأمريكية‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية،‭ ‬غادر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين،‭ ‬وقامت‭ ‬البورصة‭ ‬بتسريح‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1500‭ ‬موظف،‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لخفض‭ ‬التكاليف‭ ‬والاستعداد‭ ‬لانخفاض‭ ‬الأعمال‭.‬

وبينما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬منصة‭ ‬بينانس‭ ‬هي‭ ‬المسيطرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬فإن‭ ‬هيمنتها‭ ‬تتضاءل‭ ‬و«تنهار‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬هل‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أننا‭ ‬قد‭ ‬نشهد‭ ‬نهاية‭ ‬لحقبة‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬التي‭ ‬تصدرت‭ ‬عناوين‭ ‬الأخبار‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بتذبذب‭ ‬أسعارها؟‭ ‬وأين‭ ‬اختفت‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬مؤخراً؟

مستقبل‭ ‬ضبابي

يقول‭ ‬أوز‭ ‬سلطان،‭ ‬خبير‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬وأمن‭ ‬المعلومات،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬‭ ‬استغنت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬موظف‭ ‬من‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬العالمية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تعرضت‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬ضربات‭ ‬القرصنة‭ ‬واختراق‭ ‬لبروتكول‭ ‬ DeFi ‭ ‬ Curve ‭ ‬ Finance 1‭. ‬

ويشير‭ ‬سلطان‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬الحرة‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬هيئة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والبورصات‭ ‬وقف‭ ‬أي‭ ‬‮«‬موافقة‭ ‬على‭ ‬صندوق‭ ‬المنصة‭ ‬للتداول،‭ ‬ورفض‭ ‬قاض‭ ‬فيدرالي‭ ‬ذلك‭ ‬يجعل‭ ‬التوقعات‭ ‬بشأن‭ ‬المنصة‭ ‬أكثر‭ ‬ضبابية‮»‬‭.‬

وفازت‭ ‬شركة‭ ‬ Grayscale ‭ ‬ Investments ‭ ‬ LLC ،‭ ‬التابعة‭ ‬لبينانس،‭ ‬بمعركة‭ ‬قانونية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬لإطلاق‭ ‬صندوق‭ ‬بيتكوين‭ ‬متداول‭ ‬في‭ ‬البورصة‭.‬

ومثل‭ ‬الانتصار‭ ‬القضائي‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والبورصات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬استئناف‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬قضاة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬لحظة‭ ‬فاصلة‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬بلومبيرغ‮»‬‭.‬

ويوضح‭ ‬الخبير‭ ‬أن‭ ‬بيع‭ ‬وحدة‭ ‬الأعمال‭ ‬الروسية‭ ‬التابعة‭ ‬لـ«بينانس‮»‬‭ ‬كان‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬المنصة‭ ‬للاستجابة‭ ‬للتهديدات‭ ‬المتزايدة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يقر‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬بيع‭ ‬الوحدة‭ ‬الأعمال‭ ‬الروسية‭ ‬إلى‭ ‬ CommEx ‭ ‬يخفف‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬المنصة‮»‬‭.‬

يتوقع‭ ‬رولاند‭ ‬أبي‭ ‬نجم،‭ ‬مستشار‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬المعلومات‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬أن‭ ‬انهيار‭ ‬المنصة‭ ‬ليس‭ ‬قريبا‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬أو‭ ‬يومين،‭ ‬لأنها‭ ‬تعدّ‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المنصات‭ ‬المتخصصة‭.‬

ويقول‭ ‬أبي‭ ‬نجم‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬الحرة‮»‬‭ ‬إن‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬أخذت‭ ‬‮«‬قيمتها‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يستخدمونها،‭ ‬وتم‭ ‬استخدام‭ ‬مؤثرين‭ ‬من‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وشخصيات‭ ‬مثل‭ ‬إلون‭ ‬ماسك‭ ‬للترويج‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬بينانس‭ ‬تتعامل‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬جميع‭ ‬المعاملات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬شراء‭ ‬وبيع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬بانخفاض‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام،‭ ‬وفقا‭ ‬لمزود‭ ‬البيانات‭ ‬‮«‬كايكو‮»‬‭ (‬ Kaiko ‭).‬

ووفقا‭ ‬للصحيفة،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬لبينانس‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬هائلة‭ ‬على‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬البورصة‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭.‬

ويقول‭ ‬المنخرطون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬والمراقبون‭ ‬إن‭ ‬البورصات‭ ‬الأخرى‭ ‬ستملأ‭ ‬الفراغ‭ ‬إذا‭ ‬انهارت‭ ‬منصة‭ ‬بينانس،‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير،‭ ‬إذ‭ ‬يرجحون‭ ‬أن‭ ‬تنكمش‭ ‬السيولة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬بشكل‭ ‬حادّ‭.‬

وصرح‭ ‬أحد‭ ‬المتداولين‭ ‬المؤسسيين‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬شركته‭ ‬أجرت‭ ‬تدريبات‭ ‬لسحب‭ ‬أصولها‭ ‬من‭ ‬بينانس‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الانهيار‭.‬

وتعهدت‭ ‬المؤسِّسة‭ ‬المشاركة‭ ‬وكبيرة‭ ‬مسؤولي‭ ‬التسويق‭ ‬في‭ ‬بينانس،‭ ‬يي‭ ‬هي،‭ ‬بالتغلب‭ ‬على‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة،‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬الصحيفة‭: ‬‮«‬كل‭ ‬معركة‭ ‬هي‭ ‬حالة‭ ‬حياة‭ ‬أو‭ ‬موت،‭ ‬والشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬هزيمتنا‭ ‬هو‭ ‬أنفسنا،‭ ‬لقد‭ ‬فزنا‭ ‬مرات‭ ‬لا‭ ‬تعدّ‭ ‬ولا‭ ‬تحصى،‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬أيضا‮»‬‭.‬

وتعتبر‭ ‬بينانس‭ ‬مستثمرا‭ ‬مؤثرا‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬التابعة‭ ‬لجهات‭ ‬خارجية‭ ‬وخارجها‭. ‬استثمرت‭ ‬بينانس‭ ‬في‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬المعروفة‭ ‬سابقًا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭. ‬ويعد‭ ‬المؤسس‭ ‬المشارك‭ ‬لبينانس،‭ ‬تشانغبينغ‭ ‬زاو،‭ ‬أو‭ ‬‮«‬سي‭ ‬زد‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يعرفه‭ ‬متابعوه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬8‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬أكس‮»‬،‭ ‬الوجه‭ ‬الأكبر‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الصحيفة‭ ‬‮«‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭ ‬للقطاع‭ ‬إذا‭ ‬اختفت‭ ‬بينانس،‭ ‬نظرا‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬قدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الابتكار‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‮»‬‭.‬

وأجرت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬الأمريكية‭ ‬تحقيقا‭ ‬استمر‭ ‬سنوات‭ ‬وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬اتهامات‭ ‬جنائية‭ ‬لبينانس‭ ‬وزاو،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬غرامات‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكره‭ ‬أشخاص‭ ‬مطلعون‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬للصحيفة‭.‬

هل‭ ‬ينهار‭ ‬قطاع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة

يتوقع‭ ‬أبي‭ ‬نجم‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬الحرة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬انهيار‭ ‬محتمل‭ ‬للمنصة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬لأنه‭ ‬بحسبه‭ ‬تتجه‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بسبب‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬تبييض‭ ‬الأموال‭ ‬والتهرب‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬وغياب‭ ‬الرقابة‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬سينهار‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬أصلا‭ ‬هذه‭ ‬العملات‭ ‬ستعود‭ ‬بدون‭ ‬قيمة‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬السابق‮»‬‭.‬

وتواجه‭ ‬منصة‭ ‬بينانس‭ ‬أيضا‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والبورصات‭ ‬تزعم‭ ‬أنها‭ ‬وزاو‭ ‬يعملان‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وسط‭ ‬مزاعم‭ ‬بشأن‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬أموال‭ ‬العملاء‭. ‬واعترفت‭ ‬الشركة‭ ‬بأخطاء‭ ‬الماضي‭ ‬لكنها‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬أموال‭ ‬العملاء‭ ‬آمنة‭ ‬وإنها‭ ‬ملتزمة‭ ‬بالامتثال‭ ‬للقواعد‭ ‬والأحكام‭.‬

يقول‭ ‬سلطان‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬للحرة‭ ‬إن‭ ‬الاختبار‭ ‬الكبير‭ ‬لقطاع‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬في‭ ‬تقلبات‭ ‬السوق‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب،‭ ‬ولا‭ ‬تصفية‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬الروسية‭ ‬التابعة‭ ‬بسبب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والعقوبات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬الأوكراني،‭ ‬بل‭ ‬الاختبار‭ ‬سيكون‭ ‬عملات‭ ‬رقمية‭ ‬للبنوك‭ ‬المركزية،‭ ‬وهي‭ ‬المستقبل‭.‬

ويتابع‭: ‬‮«‬لأن‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬هي‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬ المشروعة ،‭ ‬ما‭ ‬يرجح‭ ‬احتمالية‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬انكماشا‭ ‬قصير‭ ‬الأجل‭ ‬إلى‭ ‬متوسط‭ ‬الأجل‭ ‬في‭ ‬سعر‭ ‬البيتكوين‭ ‬ومعظم‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‮»‬‭.‬

وسجلت‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬تذبذبا‭ ‬في‭ ‬أسعارها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬تراجعت‭ ‬عملة‭ ‬‮«‬البيتكوين‮»‬‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭ ‬بالمائة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستعيد‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬عافيتها‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭.‬

وأتى‭ ‬الانخفاض‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬‮«‬بيتكوين‮»‬‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تحذيرات‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬وإعلان‭ ‬ماسك‭ ‬أن‭ ‬شركته‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬تيسلا‭ ‬ستتوقف‭ ‬عن‭ ‬قبول‭ ‬هذه‭ ‬العملة‭ ‬كوسيلة‭ ‬دفع‭.‬

انتعاش‭ ‬‮«‬بيتكوين‮»‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬شهد‭ ‬عملة‭ ‬البيتكوين‭ ‬انتعاشًا‭ ‬ملحوظاً،‭ ‬بحيث‭ ‬تجاوزت‭ ‬مؤخراً‭ ‬سقف‭ ‬الـ41‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭. ‬وتقدّر‭ ‬الزيادة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بنسبة‭ ‬150‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭.‬

وشهدت‭ ‬عملة‭ ‬البيتكوين‭ ‬مسارًا‭ ‬مضطربًا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬قيمتها،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفعت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬من‭ ‬حوالي‭ ‬5 , 000‭ ‬دولار‭ ‬وسط‭ ‬الجائحة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬68 , 000‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2021‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬انخفضت‭ ‬قيمتها‭ ‬لاحقًا‭ ‬بسبب‭ ‬رفع‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬وانهيار‭ ‬شركة‭ ‬ FTX ‭ ‬للعملات‭ ‬المشفرة‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬التضخم‭ ‬واجهت‭ ‬البنوك‭ ‬ذات‭ ‬التوجه‭ ‬التكنولوجي‭ ‬صعوبات‭ ‬وتحديات‭ ‬عديدة،‭ ‬وأظهر‭ ‬المستثمرون‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬اهتمامًا‭ ‬بعملة‭ ‬البيتكوين‭.‬

تُعزى‭ ‬الزيادة‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬قيمة‭ ‬البيتكوين‭ ‬بصورة‭ ‬أساسية‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬صناديق‭ ‬تداول‭ ‬البيتكوين‭ (‬ ETFs ‭)‬،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يسهل‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الموافقة‭ ‬المحتملة‭ ‬على‭ ‬صناديق‭ ‬تداول‭ ‬البيتكوين‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬مجموعة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المستثمرين،‭ ‬فإن‭ ‬التأثير‭ ‬الدقيق‭ ‬على‭ ‬قيمة‭ ‬عملة‭ ‬البيتكوين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬غير‭ ‬مؤكد‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التطورات‭ ‬الإيجابية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬الاعتراف‭ ‬بأن‭ ‬استثمارات‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬مخاطر‭ ‬كبيرة‭.‬

وواجه‭ ‬القطاع‭ ‬اضطرابات‭ ‬عدة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬هزة‭ ‬‮«‬بينانس‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬استمرار‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬قد‭ ‬أتاح‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬للسوق‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بأن‭ ‬أسواق‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬ FTX ‭. ‬كان‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬السيولة‭ ‬وتكثيف‭ ‬تقلب‭ ‬الأسعار‭. ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كتابة‭ ‬هذا‭ ‬التقرير،‭ ‬بلغ‭ ‬سعر‭ ‬البيتكوين‭ ‬41 , 650‭ ‬دولارًا‭.‬

MENAFN09122023000055011008ID1107564981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث