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242 ألف مستفيد من طريق مكة

12/9/2023 11:34:06 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت وزارة الداخلية إنجازات بارزة، في مبادرة ((طريق مكة))، إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، بفضل جهودها المستمرة لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج المستفيدين منها عبر إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
ونجحت المبادرة في عامها الـ(5) من إنشاء وتفعيل (7) مراكز مؤقتة للدول المستفيدة من طريق مكة في مطارات بلدانهم، وهي (باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، وتركيا وكوت ديفوار) عبر خدمة (242.272) حاجًا في عام 2023 خلال موسم الحج لعام 1444، ليصبح إجمالي عدد المستفيدين منذ إطلاق المبادرة (617.756) مستفيدًا.

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