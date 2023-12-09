242 ألف مستفيد من طريق مكة

(MENAFN
- Al Watan) حققت وزارة الداخلية إنجازات بارزة، في مبادرة ((طريق مكة))، إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، بفضل جهودها المستمرة لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج المستفيدين منها عبر إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
ونجحت المبادرة في عامها الـ(5) من إنشاء وتفعيل (7) مراكز مؤقتة للدول المستفيدة من طريق مكة في مطارات بلدانهم، وهي (باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلاديش، وتركيا وكوت ديفوار) عبر خدمة (242.272) حاجًا في عام 2023 خلال موسم الحج لعام 1444، ليصبح إجمالي عدد المستفيدين منذ إطلاق المبادرة (617.756) مستفيدًا.
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