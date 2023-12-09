سدايا تشارك بمؤتمر EMNLP

(MENAFN
- Al Watan) شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي((سدايا))، في ورشة عمل ((النماذج اللغوية العربية التحديات والفرص)) التي تأتي ضمن أعمال المؤتمر (EMNLP) العالمي المقام في سنغافورة، حيث يعد أول مؤتمر يهتم بمعالجة اللغة العربية الطبيعية.
ومثّل "سدايا" في الورشة مستشارة الذكاء الاصطناعي، الدكتورة عريب العويشق، التي استعرضت جهود الهيئة في بناء النماذج اللغوية الكبيرة، وجمع أكبر مجموعة بيانات عربية، وبناء النماذج اللغوية لتخدم اللغة العربية، وسبل تطويرها، مبينةً أهمية أبعاد السلامة في تطوير النماذج اللغوية الضخمة بالذكاء الاصطناعي.
وقالت الدكتورة عريب: إن نماذج اللغات الضخمة هي نماذج تعلم عميق كبيرة جدًا مدرَّبة مسبقًا على كميات هائلة من البيانات، بينما معالجة اللغات الطبيعية (NLP) هي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي الذي يتيح لأجهزة الحاسب فهم اللغة البشرية وإنشائها ومعالجتها، ولديها القدرة على استجواب البيانات مع نص اللغة الطبيعية أو الصوت بشكل كامل وفعال.
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