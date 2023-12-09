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سدايا تشارك بمؤتمر EMNLP

12/9/2023 11:34:05 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي((سدايا))، في ورشة عمل ((النماذج اللغوية العربية التحديات والفرص)) التي تأتي ضمن أعمال المؤتمر (EMNLP) العالمي المقام في سنغافورة، حيث يعد أول مؤتمر يهتم بمعالجة اللغة العربية الطبيعية.
ومثّل "سدايا" في الورشة مستشارة الذكاء الاصطناعي، الدكتورة عريب العويشق، التي استعرضت جهود الهيئة في بناء النماذج اللغوية الكبيرة، وجمع أكبر مجموعة بيانات عربية، وبناء النماذج اللغوية لتخدم اللغة العربية، وسبل تطويرها، مبينةً أهمية أبعاد السلامة في تطوير النماذج اللغوية الضخمة بالذكاء الاصطناعي.
وقالت الدكتورة عريب: إن نماذج اللغات الضخمة هي نماذج تعلم عميق كبيرة جدًا مدرَّبة مسبقًا على كميات هائلة من البيانات، بينما معالجة اللغات الطبيعية (NLP) هي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي الذي يتيح لأجهزة الحاسب فهم اللغة البشرية وإنشائها ومعالجتها، ولديها القدرة على استجواب البيانات مع نص اللغة الطبيعية أو الصوت بشكل كامل وفعال.

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