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معرفة جيومكانية لدعم التنمية الوطنية

12/9/2023 11:34:05 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ورشة عمل، بحضور ممثلي القطاع الحكومي والخاص، وبمشاركة عدد من المختصين في البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية والمبادرات الجيومكانية والابتكار الجيومكاني، وذلك للتعريف بأهمية المعرفة الجيومكانية وآلية الاستفادة منها لتأكيد تحقيقها للمستهدفات الاقتصادية التي يعكسها القطاع الجيومكاني في دعم عجلة التنمية الوطنية.
قدم عدد من الخبراء عرضًا تضمن مقدمة عن مفهوم البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية والمشروع والأنشطة المرتبطة به ومخرجات المشروع كما ناقشت الورقة الثانية تطور طلب المستخدم في القطاعات ذات الأولوية التنموية، بالإضافة إلى مناقشة الجهات الوطنية الجيومكانية والرقمية واستعراض دورها المنتمي للمضي قدمًا نحو المعرفة.

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