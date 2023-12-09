معرفة جيومكانية لدعم التنمية الوطنية

(MENAFN
- Al Watan) نظمت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية ورشة عمل، بحضور ممثلي القطاع الحكومي والخاص، وبمشاركة عدد من المختصين في البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية والمبادرات الجيومكانية والابتكار الجيومكاني، وذلك للتعريف بأهمية المعرفة الجيومكانية وآلية الاستفادة منها لتأكيد تحقيقها للمستهدفات الاقتصادية التي يعكسها القطاع الجيومكاني في دعم عجلة التنمية الوطنية.
قدم عدد من الخبراء عرضًا تضمن مقدمة عن مفهوم البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية والمشروع والأنشطة المرتبطة به ومخرجات المشروع كما ناقشت الورقة الثانية تطور طلب المستخدم في القطاعات ذات الأولوية التنموية، بالإضافة إلى مناقشة الجهات الوطنية الجيومكانية والرقمية واستعراض دورها المنتمي للمضي قدمًا نحو المعرفة.
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