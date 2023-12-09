25 ألف م3 مياها معالجة للحدائق

(MENAFN
- Al Watan) خصصت أمانة المدينة المنورة نحو 25 ألف م3 يوميا لري الحدائق والمسطحات الخضراء والأشجار، مما يسهم في توفير المياه الجوفية، ويتوافق مع الاستراتيجيات والأهداف البيئية والاستدامة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتسعى الأمانة إلى زيادة حجم التشجير والمسطحات الخضراء من خلال زراعة شوارع جديدة ومسطحات في الحدائق الجديدة التي يتم تنفذها سنويًا باستخدام المياه المعالجة من الصرف الصحي، وذلك من خلال خمس مراحل للشبكات نفذتها الأمانة للاستفادة من تلك المياه لاستخدامها بسقيا المشاريع الزراعية الجديدة.
وأشارت أمانة المدينة المنورة إلى زراعة عدد من الأشجار والشجيرات والحوليات والصبارات، ووصل مجموع الزراعات أكثر من 2 مليون شجرة وحوليات ومغطيات ومحددات تربة في 2020، فيما وصل المجموع المزروعات خلال هذا العام إلى 78 ألف شجرة وبفتة وصبارات، وزعت على حدائق وشوارع المدينة المنورة.
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