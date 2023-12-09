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25 ألف م3 مياها معالجة للحدائق

12/9/2023 11:34:05 PM
(MENAFN- Al Watan) خصصت أمانة المدينة المنورة نحو 25 ألف م3 يوميا لري الحدائق والمسطحات الخضراء والأشجار، مما يسهم في توفير المياه الجوفية، ويتوافق مع الاستراتيجيات والأهداف البيئية والاستدامة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتسعى الأمانة إلى زيادة حجم التشجير والمسطحات الخضراء من خلال زراعة شوارع جديدة ومسطحات في الحدائق الجديدة التي يتم تنفذها سنويًا باستخدام المياه المعالجة من الصرف الصحي، وذلك من خلال خمس مراحل للشبكات نفذتها الأمانة للاستفادة من تلك المياه لاستخدامها بسقيا المشاريع الزراعية الجديدة.
وأشارت أمانة المدينة المنورة إلى زراعة عدد من الأشجار والشجيرات والحوليات والصبارات، ووصل مجموع الزراعات أكثر من 2 مليون شجرة وحوليات ومغطيات ومحددات تربة في 2020، فيما وصل المجموع المزروعات خلال هذا العام إلى 78 ألف شجرة وبفتة وصبارات، وزعت على حدائق وشوارع المدينة المنورة.

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